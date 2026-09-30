Homem suspeito de abusar da sobrinha de 12 anos é morto na Grande BH

Um homem de 37 anos, suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 12, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (29/9) no Bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta da meia-noite na Rua Três Irmãos. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram o homem já morto.

Conforme a PM, ele tinha dois registros anteriores por estupro de vulnerável neste ano, além de um registro relacionado à infração contra a dignidade sexual e a família.

Familiares contaram aos policiais que o homem vinha sofrendo ameaças e, por esse motivo, permaneceu alguns dias fora da região. Ele teria retornado nessa terça-feira (29). Segundo os relatos, pessoas teriam descoberto que ele estava novamente no local e, posteriormente, ele foi morto.

Vizinhos disseram ter visto um Nissan branco e duas motocicletas deixando a região depois do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Drogas e munições encontradas

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou uma perfuração no tórax da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Durante a ocorrência, os militares encontraram no lote da residência uma sacola com 15 pinos de cocaína, duas munições de espingarda calibre 28 e uma munição calibre 12.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A autoria e a motivação exata do homicídio ainda serão investigadas. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Plantão de Vespasiano.