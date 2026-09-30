Calor histórico em BH tem data para acabar; veja quando chega o frio

O calor em Belo Horizonte deve dar uma trégua no início de outubro, com a chegada de uma frente fria e uma massa de ar frio na região. As temperaturas, no entanto, continuarão acima da média até pelo menos a próxima quinta-feira (1/10).

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Nesta quarta-feira (30/9), a capital mineira pode registrar o dia mais quente de 2026. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os termômetros podem alcançar 37°C, superando os 36,6°C registrados na terça-feira (29/9), o atual recorde do ano.

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Para esta quarta, a temperatura mínima prevista é de 20°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

Quando vai fazer frio em BH?

A mudança no tempo começará a ser sentida nos primeiros dias de outubro. A passagem de uma frente fria provocará uma queda gradual nas temperaturas. Na quinta-feira (1º), a máxima ainda será de 36°C, mas na sexta-feira (2), a temperatura deve cair para aproximadamente 24°C.

A tendência é de dias ainda mais amenos na sequência. A partir do dia 2, a atuação de uma massa de ar frio pode manter as máximas entre 20°C e 26°C na capital mineira.

Confira a previsão para os próximos dias em BH, segundo o Climatempo: