Calor histórico em BH tem data para acabar; veja quando chega o frio
Após recordes de temperatura, capital mineira terá queda de mais de 10°C com a chegada de uma frente fria; confira a previsão completa
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O calor em Belo Horizonte deve dar uma trégua no início de outubro, com a chegada de uma frente fria e uma massa de ar frio na região. As temperaturas, no entanto, continuarão acima da média até pelo menos a próxima quinta-feira (1/10).
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Nesta quarta-feira (30/9), a capital mineira pode registrar o dia mais quente de 2026. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os termômetros podem alcançar 37°C, superando os 36,6°C registrados na terça-feira (29/9), o atual recorde do ano.
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Para esta quarta, a temperatura mínima prevista é de 20°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.
Quando vai fazer frio em BH?
A mudança no tempo começará a ser sentida nos primeiros dias de outubro. A passagem de uma frente fria provocará uma queda gradual nas temperaturas. Na quinta-feira (1º), a máxima ainda será de 36°C, mas na sexta-feira (2), a temperatura deve cair para aproximadamente 24°C.
A tendência é de dias ainda mais amenos na sequência. A partir do dia 2, a atuação de uma massa de ar frio pode manter as máximas entre 20°C e 26°C na capital mineira.
Confira a previsão para os próximos dias em BH, segundo o Climatempo:
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Quarta-feira (30/09): muito calor e sol firme, com máxima de até 36°C e mínima de 20°C.
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Quinta-feira (01/10): continua quente, com máxima de 36°C e mínima de 21°C, com sol e algumas nuvens.
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Sexta-feira (02/10): queda brusca na temperatura, com máxima de 24°C e mínima de 20°C, muitas nuvens, pancadas de chuva e risco de tempestade.
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Sábado (03/10): o dia fica bem frio e nublado, com máxima prevista de apenas 22°C, mínima de 19°C e chuva a qualquer hora.
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Domingo (04/10): a temperatura máxima sobe para 26°C com mínima de 19°C, em um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva curtas.