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Calor histórico em BH tem data para acabar; veja quando chega o frio

Após recordes de temperatura, capital mineira terá queda de mais de 10°C com a chegada de uma frente fria; confira a previsão completa

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Repórter
30/09/2026 09:07 - atualizado em 30/09/2026 09:09

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BH tem região com quase 5 vezes a média de chuva de setembro
Nesta quarta-feira (30/9), a capital mineira pode registrar o dia mais quente de 2026, mas capital terá frio nos próximos dias crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

O calor em Belo Horizonte deve dar uma trégua no início de outubro, com a chegada de uma frente fria e uma massa de ar frio na região. As temperaturas, no entanto, continuarão acima da média até pelo menos a próxima quinta-feira (1/10).

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Nesta quarta-feira (30/9), a capital mineira pode registrar o dia mais quente de 2026. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os termômetros podem alcançar 37°C, superando os 36,6°C registrados na terça-feira (29/9), o atual recorde do ano.

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Para esta quarta, a temperatura mínima prevista é de 20°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

Quando vai fazer frio em BH?

A mudança no tempo começará a ser sentida nos primeiros dias de outubro. A passagem de uma frente fria provocará uma queda gradual nas temperaturas. Na quinta-feira (1º), a máxima ainda será de 36°C, mas na sexta-feira (2), a temperatura deve cair para aproximadamente 24°C.

A tendência é de dias ainda mais amenos na sequência. A partir do dia 2, a atuação de uma massa de ar frio pode manter as máximas entre 20°C e 26°C na capital mineira.

Confira a previsão para os próximos dias em BH, segundo o Climatempo:

  • Quarta-feira (30/09): muito calor e sol firme, com máxima de até 36°C e mínima de 20°C.

  • Quinta-feira (01/10): continua quente, com máxima de 36°C e mínima de 21°C, com sol e algumas nuvens.

  • Sexta-feira (02/10): queda brusca na temperatura, com máxima de 24°C e mínima de 20°C, muitas nuvens, pancadas de chuva e risco de tempestade.

  • Sábado (03/10): o dia fica bem frio e nublado, com máxima prevista de apenas 22°C, mínima de 19°C e chuva a qualquer hora.

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  • Domingo (04/10): a temperatura máxima sobe para 26°C com mínima de 19°C, em um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva curtas.

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