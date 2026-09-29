Clubes de BH ganham movimento extra durante onda de calor

O calor levou moradores de Belo Horizonte a buscar alternativas para se refrescar. Nesta terça-feira (29/9), a capital mineira registrou a maior temperatura do ano, e clubes da cidade tiveram aumento de público nos últimos dias.

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A Defesa Civil da capital mineira havia emitido alerta para uma “onda de calor forte”, válido até esta quarta-feira (1º/10).

Essa é a primeira onda de calor da primavera. Além de BH, parte de Minas Gerais está sob alerta vermelho de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido das 12h do último sábado (26) até as 18h desta quarta-feira (30) e abrange áreas do Sul e do Sudeste do estado.

Com as altas temperaturas, clubes de BH registraram aumento de público e adotaram estratégias para oferecer aos associados espaços para se refrescarem.

O Mackenzie Esporte Clube, no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH, registrou aumento na procura nos últimos dias, embora não tenha o número exato de frequentadores no período.

Segundo o diretor de Esportes do Mackenzie, Carlos Jorge, conhecido como Jacaré, de 70 anos, o movimento surpreendeu positivamente.

“Os dois últimos finais de semana no Mackenzie nos surpreenderam positivamente. Inclusive, o sábado, que costuma ser um dia mais vazio, em relação ao domingo, ficou bem cheio. Ficamos felizes com o clube cheio”.

Diretor de esportes do Mackenzie Esporte Clube, Carlos Rocha "Jacare", informou que o clube se prepara para as altas temperaturas no verão e que o clube vai aumentar a compra de materiais de proteção no decorrer da estação Marcos Vieira/EM/D.A Press

A advogada Marina Dolabella Martins da Costa, de 25 anos, também notou o aumento do movimento.

“Percebi uma dinâmica diferente, porque no final de semana tivemos um público discrepante, ao ponto de não conseguir mensurar. Hoje, na parte da manhã, muitas pessoas estiveram aqui no clube, porém esse fluxo diminuiu na parte da tarde. Penso que as altas temperaturas estão tão absurdas, que as pessoas talvez tenham optado por não saírem de casa, com receio de que isso cause mal-estar”, contou Marina.

Para se prevenir do calor, a associada disse que aumentou a ingestão de água e passou a usar aparelhos, como o umidificador, em casa.

O Minas Tênis Clube também confirmou aumento na procura de associados nas cinco sedes da instituição na Grande BH: Minas I, no Lourdes; Minas II, na Serra; Minas Country, no Taquaril; Minas Náutico, na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima; e Minas Serra Del Rey, no Estância Serrana, também em Nova Lima.

A advogada Mônica Freire, de 59 anos, associada do Minas I, também percebeu o aumento do público.

“Aqui no clube aumentou bastante o movimento principalmente de crianças, que visitam o Minas principalmente na parte da tarde”.

Segundo Mônica, os sócios têm acesso a um aplicativo que mostra a quantidade de pessoas dentro do clube.

Monica Freire, associada do Minas Tênis I, se diz preocupada com a possibilidade de altas temperaturas no verão Marcos Vieira/EM/D.A Press

Sobre as temperaturas previstas para o verão, ela se diz preocupada com os alertas climáticos veiculados pela mídia.

“Para o verão, acho que ninguém vai escapar. Se pegarmos a Europa como exemplo, vimos que eles sofreram. Claro que lá não é tropical, que nem aqui, que estamos mais acostumados com o calor, mas as crianças e os idosos são motivos de preocupação.”

A reportagem entrou em contato com o Centro Esportivo Universitário e com o Esporte Clube Ginástico, mas as agremiações não responderam aos questionamentos. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Maior temperatura do ano

Belo Horizonte registrou a maior temperatura de 2026. Os termômetros marcaram 36,6°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Pampulha, às 15h. No mesmo horário, a umidade relativa do ar chegou a 17%, índice considerado de atenção para a saúde.

A marca supera os 35,6°C registrados no domingo (27/9), no Bairro Venda Nova, que até então ocupavam o primeiro lugar entre as maiores temperaturas do ano na capital. O calor desta terça-feira também superou os 35,4°C registrados em 30 de agosto, na Pampulha.

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Com o novo recorde, setembro concentra quatro das dez maiores temperaturas de Belo Horizonte em 2026. Além dos 36,6°C desta terça-feira, aparecem na lista os 35,2°C de 22 de setembro, os 34,2°C de 26 de setembro e os 35,6°C do dia 27.