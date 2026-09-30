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RECORDE ATRÁS DE RECORDE

Calor extremo em BH: cidade pode registrar 37°C e quebrar recorde do ano

Capital chegou aos 36,6°C nessa terça-feira (29), maior temperatura de 2026; Inmet prevê calor ainda mais intenso nesta quarta

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Wellington Barbosa
SM
Sofia Maia
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
30/09/2026 05:35 - atualizado em 30/09/2026 06:32

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BH enfrenta calorão nesta quarta-feira (19)
BH pode bater recorde de calor pelo 2º dia seguido e chegar aos 37°C crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Recorde atrás de recorde. Belo Horizonte pode registrar o dia mais quente de 2026 nesta quarta-feira (30/9), apenas um dia depois de atingir a maior temperatura do ano. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros podem chegar aos 37°C.

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A temperatura máxima prevista supera os 36,6°C registrados nessa terça-feira (29/9), na estação do Inmet na Pampulha, atual recorde de 2026 na capital mineira.

Para esta quarta, a temperatura mínima prevista é de 20°C. Já a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

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Apesar do calor intenso, há possibilidade de chuva. Segundo o Inmet, a manhã deve ter céu com poucas nuvens. À tarde, são esperadas pancadas de chuva isoladas e, durante a noite, muitas nuvens com chuva isolada.

Dia mais quente do ano

Belo Horizonte registrou nessa terça-feira a maior temperatura de 2026. Os termômetros chegaram aos 36,6°C na Pampulha, às 15h, segundo o Inmet. No mesmo horário, a umidade relativa do ar caiu para 17%.

A marca superou os 35,6°C registrados no domingo (27/9), em Venda Nova, que até então ocupavam o primeiro lugar no ranking das maiores temperaturas do ano. Também deixou para trás os 35,4°C registrados em 30 de agosto, na Pampulha.

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Com o novo recorde, setembro concentra cinco das dez maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte neste ano.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026

  1. 29/9 — 36,6°C — Pampulha (Inmet)
  2. 27/9 — 35,6°C — Venda Nova (PBH)
  3. 30/8 — 35,4°C — Pampulha (Inmet)
  4. 22/9 — 35,2°C — Venda Nova (PBH)
  5. 1º/1 — 34,8°C — Venda Nova (PBH)
  6. 9/8 — 34,7°C — Venda Nova (PBH)
  7. 12/9 — 34,6°C — Pampulha (Inmet)
  8. 10/8 — 34,5°C — Venda Nova (PBH)
  9. 5/9 — 34,3°C — Pampulha (Inmet)
  10. 26/9 — 34,2°C — Pampulha (Inmet)

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