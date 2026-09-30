Calor extremo em BH: cidade pode registrar 37°C e quebrar recorde do ano

Recorde atrás de recorde. Belo Horizonte pode registrar o dia mais quente de 2026 nesta quarta-feira (30/9), apenas um dia depois de atingir a maior temperatura do ano. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que os termômetros podem chegar aos 37°C.

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A temperatura máxima prevista supera os 36,6°C registrados nessa terça-feira (29/9), na estação do Inmet na Pampulha, atual recorde de 2026 na capital mineira.

Para esta quarta, a temperatura mínima prevista é de 20°C. Já a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 25% durante a tarde.

Apesar do calor intenso, há possibilidade de chuva. Segundo o Inmet, a manhã deve ter céu com poucas nuvens. À tarde, são esperadas pancadas de chuva isoladas e, durante a noite, muitas nuvens com chuva isolada.

Dia mais quente do ano

Belo Horizonte registrou nessa terça-feira a maior temperatura de 2026. Os termômetros chegaram aos 36,6°C na Pampulha, às 15h, segundo o Inmet. No mesmo horário, a umidade relativa do ar caiu para 17%.

A marca superou os 35,6°C registrados no domingo (27/9), em Venda Nova, que até então ocupavam o primeiro lugar no ranking das maiores temperaturas do ano. Também deixou para trás os 35,4°C registrados em 30 de agosto, na Pampulha.

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Com o novo recorde, setembro concentra cinco das dez maiores temperaturas registradas em Belo Horizonte neste ano.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026