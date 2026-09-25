Previsão de chuva cancela festival gastronômico em BH

A produção do Festival Gastronômico de Belo Horizonte informou que o evento que estava agendado para este sábado (26/9) foi cancelado em razão das condições climáticas.

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O evento, gratuito, seria realizado na Praça JK, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A programação teria 15 chefs com prato autorais, receitas exclusivas e releituras gastronômicas locais. Além disso, estava programado música ao vivo com apresentações de bandas como Brazuca, Eletricidade e bandas covers de Legião Urbana e Capital Inicial.

No entanto, o evento foi cancelado por conta da instabilidade do tempo nos últimos dias, que aumenta os possíveis imprevistos para um evento ao ar livre. A decisão foi tomada a fim de priorizar a segurança, o conforto e a qualidade da experiência do público. A produção do evento vai organizar uma nova data em um outro espaço e divulgará a mudança.

Mais informações serão divulgadas conforme atualizações da produção do evento.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.