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EVENTO CANCELADO

Previsão de chuva cancela festival gastronômico em BH

Evento seria neste sábado (26/9), mas precisou ser cancelado por conta da instabilidade do tempo na última semana

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CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
25/09/2026 12:48 - atualizado em 25/09/2026 12:49

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Visão panorâmica da Praça JK, bairro Sion, região Centro-sul de BH. (Foto feita com drone)
Vista panorâmica da Praça JK, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A produção do Festival Gastronômico de Belo Horizonte informou que o evento que estava agendado para este sábado (26/9) foi cancelado em razão das condições climáticas. 

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O evento, gratuito, seria realizado na Praça JK, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A programação teria 15 chefs com prato autorais, receitas exclusivas e releituras gastronômicas locais. Além disso, estava programado música ao vivo com apresentações de bandas como Brazuca, Eletricidade e bandas covers de Legião Urbana e Capital Inicial. 

No entanto, o evento foi cancelado por conta da instabilidade do tempo nos últimos dias, que aumenta os possíveis imprevistos para um evento ao ar livre. A decisão foi tomada a fim de priorizar a segurança, o conforto e a qualidade da experiência do público. A produção do evento vai organizar uma nova data em um outro espaço e divulgará a mudança. 

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Mais informações serão divulgadas conforme atualizações da produção do evento.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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