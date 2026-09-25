'Só tinha ele assistindo': pai que entregou carregador de celular vira único espectador de filha em evento

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O que deveria ser uma simples entrega de carregador de celular se transformou em uma cena marcante durante a primeira apresentação de Monalisa Berriel, de 18 anos, na faculdade. A estudante precisava do cabo para um trabalho do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

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Seu pai, Gilberto Ferreira Berriel, de 69 anos, saiu de moto debaixo de chuva para levar o objeto até ela. Após entregar o carregador, ele decidiu ficar para assistir à apresentação da filha em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

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Gilberto sentou-se em frente à barraca do curso e se tornou o único espectador presente. A cena, gravada e publicada nas redes sociais no último sábado (19), ultrapassou 2 milhões de visualizações e comoveu internautas.

“Não imaginava que ele ia sair debaixo de chuva para me ver. Só tinha ele assistindo, fiquei muito feliz”, contou Monalisa.

Pai presente na vida da filha

Para Monalisa, o apoio paterno não foi uma exceção. Segundo ela, Gilberto sempre encontrou uma maneira de estar presente nas atividades importantes de sua vida. Quando criança, ele trabalhava como representante comercial e viajava a trabalho, mas tentava voltar mais cedo para não perder as apresentações da filha.

Essa presença continuou durante a adolescência, inclusive em atividades da igreja, e agora se estende à faculdade. Foi Gilberto quem incentivou a filha a seguir na área de tecnologia, inscrevendo-a em um curso técnico quando ela tinha 15 anos.

Depois da perda da mãe

A relação entre os dois se fortaleceu após a morte da mãe de Monalisa, durante a pandemia de Covid-19. A estudante tinha apenas 13 anos na época do falecimento.

“Quando minha mãe faleceu, a responsabilidade de mãe também ficou para ele. Então, mesmo com a idade, ele faz o possível e o impossível para ser presente”, afirmou.

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Atualmente com 18 anos, Monalisa cursa o segundo período da faculdade e também produz conteúdo para redes sociais. O trabalho que apresentava no dia do vídeo era sobre a prevenção à violência doméstica e ao feminicídio, durante um evento da faculdade na Praça João Pinheiro.