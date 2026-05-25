Menina ganha o sobrenome do padrasto no aniversário e emociona web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um gesto de amor e reconhecimento transformou uma festa de aniversário em um momento que emocionou milhares de pessoas nas redes sociais. O empresário Gabriel surpreendeu a enteada, Mel, ao anunciar oficialmente que havia dado entrada no processo para reconhecer a paternidade da menina, durante a comemoração dos 10 anos de idade da garota.

Na festa, o pai fez um discurso diante dos convidados e, emocionado, revelou a novidade. “Agora, você tem meu sobrenome”, disse ele, sem conseguir conter as lágrimas.

No discurso, ele lembrou que a relação entre os dois foi construída desde 2016, quando Gabriel começou o relacionamento com a mãe da menina. “A gente começou a criar uma relação de pai e filha até que um dia você decidiu chamar de pai pela primeira vez e isso é bem marcante. No dia da da minha formatura lá em Rio das Ostras (RJ), meu pai me falou um negócio que me tocou muito. 'Filho, cuida muito bem da Mel, porque ela te ama muito. Toda vez que você aparecia na imagem lá atrás, ela falava: Olha o meu papai ali em cima'. É uma coisa que eu não vou esquecer nunca”, lembrou.

O vídeo do momento rapidamente viralizou, despertando uma onda de comentários emocionados e mensagens de apoio. Segundo a mãe da menina, a empresária Jhuly Ana Leal Barros, a oficialização apenas tornou público um vínculo que já existia há muito tempo.

“Ela sempre foi prioridade e o Gabriel respeitou isso desde o começo”, contou em entrevista à revista Crescer.

Jhuly lembra que conheceu Gabriel quando Mel ainda era muito pequena, com apenas três meses de vida. Apesar disso, o relacionamento entre os dois só se tornou oficial cerca de um ano depois.

Desde o início, segundo ela, Gabriel compreendeu a dinâmica da família e nunca enxergou a maternidade como um obstáculo. “Gabriel sempre lidou muito bem com a questão de eu já ser mãe. Sempre me respeitou, sempre soube que a Mel era a minha prioridade, minha primeira escolha para tudo”, relatou.

Anos mais tarde, a família cresceu com a chegada de Romeo, primeiro filho biológico do casal. Foi nesse período que a relação entre Gabriel e Mel ganhou um novo significado. Segundo a mãe, a própria menina passou a chamá-lo de pai espontaneamente, quando tinha cerca de seis anos.

“Foi do fundo do coração dela. Gabriel já tinha conversado com ela sobre isso, mas, a princípio, ela não queria chamá-lo de pai. Porém, com o tempo e o carinho dele, aconteceu naturalmente. Todos nós começamos a chorar, pois não esperávamos”, contou.

A decisão de formalizar a paternidade veio depois, por iniciativa de Gabriel. “Ele me perguntou se eu aceitaria. Era um dos meus maiores sonhos, mas não imaginei que fosse acontecer tão logo”, afirmou Jhuly.

Relação construída no dia a dia

Embora a oficialização tenha se tornado o ponto central do vídeo que ganhou a internet, a família afirma que a relação entre os dois já funcionava como a de pai e filha muito antes da documentação.

Gabriel participou de momentos importantes da infância de Mel, ajudando na educação, na alfabetização e acompanhando diferentes etapas do crescimento dela. Entre as lembranças compartilhadas pela família estão os ensinamentos para andar de bicicleta sem rodinhas e a convivência próxima construída ao longo dos anos.

O contato da menina com o pai biológico também continua existindo e é tratado com respeito pela família. Segundo Jhuly, Mel conversa com ele por mensagens e mantém encontros quando ele visita a cidade de Nova Friburgo, onde vivem.

O discurso exibido na festa havia sido gravado no ano passado, mas ganhou maior repercussão recentemente, após Jhuly publicar o contexto completo da história. “As pessoas se emocionaram porque é uma história real, construída no dia a dia”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na ocasião da festa, Jhuly ainda estava grávida da terceira filha do casal, Flora. Para a mãe, o reconhecimento legal foi apenas uma etapa burocrática de algo que, na prática, já fazia parte da vida da família havia muito tempo. “Foi a confirmação pública de um vínculo que já existia”, concluiu.