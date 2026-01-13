IA faz emocionante “encontro” dos Nóbrega em “A Praça é Nossa”: Filho de 89 anos “interage” com pai, morto em 1976

Entre 1977 e 1987, trabalhou na TV Globo, onde atuou como roteirista, diretor e ator em â??Os TrapalhÃµesâ? e participou tambÃ©m da segunda fase de â??PraÃ§a da Alegriaâ?. ApÃ³s deixar a Globo, passou pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o humorÃ­stico â??PraÃ§a Brasilâ?, atÃ© chegar ao SBT, emissora na qual consolidou definitivamente sua imagem junto ao grande pÃºblico. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @calbertonobrega