UFMG busca doações de livros que viralizaram nas redes sociais

O tradicional programa Carro-Biblioteca, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), está com uma campanha contínua para arrecadar doações de livros e manter seu acervo sempre atualizado. A iniciativa busca obras de diversos gêneros para levar leitura e cultura a comunidades da Grande Belo Horizonte que não possuem acesso fácil a bibliotecas.

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Quem quiser colaborar pode deixar os livros em bom estado de conservação na Biblioteca da Escola de Ciência da Informação (ECI), localizada na Avenida Antônio Carlos, 6.627, no campus Pampulha, em Belo Horizonte. A campanha busca dar um novo propósito àquelas obras que, após a leitura, acabam paradas nas estantes, permitindo que novas pessoas tenham acesso a essas histórias.

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Conectando leitores a novas histórias

Ao renovar seu acervo, o Carro-Biblioteca busca fortalecer o vínculo com seus leitores, oferecendo títulos que dialoguem com os interesses de um público diverso, incluindo crianças, jovens e adultos. A doação de obras de literatura contemporânea, clássicos, romances, biografias e livros infantojuvenis é fundamental para o sucesso do programa.

A iniciativa reforça a importância de conectar seu público às diversas narrativas e conversas culturais, promovendo inclusão e democratizando o acesso ao conhecimento. Cada livro doado pode se transformar em uma nova descoberta e em um importante momento de leitura para os moradores das comunidades atendidas.

Uma biblioteca sobre rodas há mais de 50 anos

Vinculado à Escola de Ciência da Informação, o programa Carro-Biblioteca é uma das mais longevas ações de extensão da UFMG. Desde sua criação, em 1973, a iniciativa percorre bairros periféricos de Belo Horizonte e cidades vizinhas com a missão de democratizar o acesso ao livro e à leitura.

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O funcionamento é simples e eficaz. Um veículo adaptado como biblioteca móvel estaciona em um ponto fixo de cada comunidade, uma vez por semana. Durante um período de duas horas, moradores de todas as idades podem escolher títulos, fazer empréstimos e devolver obras, mantendo um contato constante com o universo literário.