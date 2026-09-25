Cefet-MG agora é Universidade Federal de Ciência e Inovação (UFCI-MG)

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta sexta-feira (25/9) o Projeto de Lei 4.952/2026, que transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), maior instituição de ensino tecnológico do Estado, em Universidade Federal de Ciência e Inovação de Minas Gerais (UFCI-MG). A mudança também aconteceu com o Cefet/RJ, que passou a ser Universidade Federal de Ciência e Inovação (UFCI/RJ).

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A lei mantém a oferta de educação profissional técnica de nível médio como um dos objetivos das Instituições, mantendo os diferentes níveis de ensino como característica importante das futuras universidades. Também preserva os cursos de graduação e pós-graduação, educação continuada, pesquisa básica e aplicada, extensão, inovação e prestação de serviços.

O que muda?

Agora, as instituições passam a ter uma estrutura universitária, com administração superior exercida por reitor e Conselho Universitário, além de estatutos próprios que devem ser encaminhados ao MEC até 180 dias após a nomeação formal dos dirigentes temporários.

Para a reitora temporária da UFCI-MG, professora Carla Chamon, essa mudança é um marco histórico, que a comunidade acadêmica espera há mais de duas décadas, período em que o Cefet-MG expandiu de forma significativa a educação superior, aproximando-se do modelo das universidades, sem gerar qualquer dano aos cursos técnicos.

“Nesse sentido, a transformação em universidade é o reconhecimento da nossa trajetória e atuação. Trata-se de um passo necessário para a consolidação do nosso modelo de instituição acadêmica verticalizada, que vai nos permitir ampliar a nossa autonomia e acessar recursos necessários para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico”, destaca.

Em 2025, o então Cefet-MG ofereceu 4.588 vagas entre os cursos técnicos, de graduação e pós. Ao todo, 14.755 alunos estavam com matrículas ativas. Com a mudança sancionada hoje, todos os estudantes e os 1.594 servidores da Instituição (946 docentes e 648 técnicos administrativos) agora fazem parte da comunidade acadêmica da UFCI-MG.

Mudanças para a capital e interior

A nova universidade terá presença em nove municípios de cinco regiões de Minas Gerais: Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Araxá, Timóteo, Leopoldina, Nepomuceno e Varginha.

Segundo a reitora Carla Chamon, a expectativa é ampliar e diversificar os cursos, inclusive de pós-graduação, permitindo que estudantes continuem sua formação sem precisar deixar suas cidades. A instituição também pretende fortalecer a pesquisa e contribuir para o desenvolvimento regional.

Os 44 cursos técnicos, 29 graduações, 14 mestrados e sete doutorados atualmente ofertados pelo Cefet-MG serão mantidos pela nova universidade, que também atuará nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação e transferência de tecnologia.

A instituição terá formação desde o ensino técnico até o doutorado e deverá ampliar sua atuação em temas como reindustrialização, adaptação às mudanças climáticas e transição energética.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.