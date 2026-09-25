Nascido sem os braços, jovem de MG conquista CNH e dirige usando os pés

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Reiner Jesus Martins, de 20 anos, conquistou sua carteira de habilitação há pouco mais de um mês. Morador de Lavras, em Minas Gerais, o jovem nasceu sem os dois braços e aprendeu a dirigir usando os pés, após encontrar um carro adaptado em Pará de Minas.

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O estudante de agronomia conta que sentiu medo de não conseguir antes de iniciar o processo. A insegurança, contudo, foi substituída pela empolgação já na primeira aula prática. “Na hora que eu comecei, eu já fiquei numa alegria imensa”, afirmou, em entrevista ao G1 Sul de Minas.

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A habilitação representa mais um passo na jornada de autonomia de Reiner, que inclui estudar, morar sozinho e realizar tarefas cotidianas de forma independente.

O processo para tirar a CNH

Por ser uma pessoa com deficiência, Reiner passou por uma junta médica do Detran. A avaliação definiu as adaptações necessárias para que ele pudesse conduzir um veículo. Uma das dificuldades foi encontrar uma autoescola com um carro compatível com as exigências do laudo.

Após encontrar a estrutura em Pará de Minas, ele iniciou as aulas práticas e se adaptou aos movimentos. A aprovação no exame veio em 5 de agosto. “Logo depois que acabou o exame, que eu recebi o papelzinho escrito aprovado, eu até chorei de emoção”, lembrou, segundo o G1 Sul de Minas.

Reiner acredita que o processo para pessoas com deficiência ainda pode ser aprimorado, com mais acessibilidade, informação e profissionais mais bem preparados.

Uma vida de autonomia

Natural de Juatuba, Reiner foi estimulado pela mãe desde a infância. Ele passou por terapias e acompanhamentos para desenvolver suas habilidades, aprendendo a escrever, comer e se vestir com os pés. Em algumas atividades, também utiliza a boca, o queixo e o tronco.

“Hoje, para mim, meus pés são como as mãos”, explicou. Ele também enfrentou situações de capacitismo, quando duvidam de sua capacidade. “Eu provo para mim mesmo que eu consigo e, depois, eu vou e provo para as outras pessoas”, disse, ainda em entrevista ao G1 Sul de Minas.

Atualmente, Reiner cursa o segundo período de agronomia na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Ele também compartilha sua rotina em vídeos nas redes sociais, que já alcançaram milhões de visualizações e inspiram outras pessoas.

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O jovem defende que pessoas com deficiência não devem ser tratadas com pena. “Se está na vida, não é para ter pena, não. É para viver realmente, com muita alegria, muita disposição, coragem e vontade”, concluiu.