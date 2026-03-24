CNH Social: o que é e quem tem direito à carteira de motorista gratuita

Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem custo é uma realidade em vários estados brasileiros por meio da CNH Social. A iniciativa, voltada para pessoas de baixa renda, cobre todas as taxas do processo, desde os exames médicos e psicológicos até as aulas teóricas e práticas, facilitando o acesso a um documento essencial para o mercado de trabalho.

O programa funciona de forma independente em cada estado que o oferece, com regras e calendários próprios. O objetivo principal é promover a inclusão social e ampliar as oportunidades de emprego para cidadãos que não teriam condições de arcar com os altos custos envolvidos na obtenção da habilitação. A isenção de taxas pode superar os R$ 2.500, dependendo da região.

Leia Mais

Quem pode participar do programa?

Embora os critérios específicos possam variar entre as regiões, os pré-requisitos gerais para se candidatar à CNH Social costumam ser semelhantes. É fundamental que os interessados verifiquem as exigências exatas do seu estado. Normalmente, os candidatos precisam atender a perfis como:

ter 18 anos ou mais;

saber ler e escrever;

estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal;

possuir renda familiar per capita (por pessoa) de até dois salários mínimos, podendo variar conforme o estado;

estar desempregado há mais de um ano;

ser beneficiário de programas sociais, como o Bolsa Família;

ser egresso do sistema prisional.

Em alguns locais, estudantes da rede pública e pequenos agricultores rurais também podem ter prioridade na seleção. O processo geralmente contempla a primeira habilitação nas categorias A (moto), B (carro) ou ambas (AB).

Como se inscrever na CNH Social

As inscrições são abertas periodicamente e devem ser feitas exclusivamente pelos sites oficiais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado participante. É importante ter atenção aos prazos, pois as vagas são limitadas e a seleção costuma ser baseada nos critérios socioeconômicos definidos em edital.

O candidato deve preencher um formulário online com seus dados pessoais e aguardar a divulgação da lista de selecionados. Quem for aprovado precisa apresentar a documentação comprobatória para dar início ao processo de habilitação em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado.

O programa ganhou respaldo federal com a Lei nº 15.153, sancionada em junho de 2025 e em vigor desde 12 de agosto do mesmo ano. A legislação permite que recursos de multas de trânsito sejam destinados ao custeio da habilitação de condutores de baixa renda, ampliando a capacidade dos estados de oferecer o benefício. Atualmente, pelo menos 17 estados já operam programas de CNH Social, com expectativa de expansão contínua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.