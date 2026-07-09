CNH em Minas 2026: guia com custos, etapas e novas regras do Detran

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Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais em 2026 envolve um processo com etapas bem definidas e custos específicos. O candidato precisa cumprir pré-requisitos, passar por exames e aulas teóricas e práticas para obter o documento junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

O processo é padronizado, mas os valores podem variar entre as cidades. Com as mudanças implementadas pela Resolução 1.020/2025 do Contran, o processo ficou mais acessível e econômico em 2026, com curso teórico gratuito on-line e redução significativa da carga horária prática obrigatória.

O primeiro passo para o futuro motorista é verificar se atende a todas as exigências legais. O caminho para obter a permissão para dirigir (PPD), válida por um ano, requer disciplina e aprovação em todas as fases, desde a avaliação médica até o teste final de direção no trânsito.

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Quais são os pré-requisitos para tirar a CNH?

Antes de iniciar o processo de habilitação, o candidato deve obrigatoriamente atender a alguns critérios básicos estabelecidos pela legislação de trânsito. A comprovação desses requisitos é feita no momento da inscrição inicial no sistema do Detran-MG:

ser penalmente imputável (ter 18 anos completos);

saber ler e escrever em português;

possuir documento de identidade oficial com foto;

possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O que mudou em 2026?

A Resolução 1.020/2025 do Contran trouxe mudanças significativas que baratearam e simplificaram o processo para obter a CNH em Minas Gerais. As principais novidades são:

Curso teórico 100% gratuito e online: as 45 horas/aula de legislação agora são feitas pelo aplicativo CNH do Brasil, sem custo;

Redução drástica de aulas práticas: a exigência mínima para carros (categoria B) caiu de 20 para apenas 2 horas/aula obrigatórias;

Uso de veículo próprio no exame: candidatos podem usar um carro particular (com duplo comando de freios) na prova prática, economizando no aluguel;

Exame toxicológico obrigatório: passou a ser exigido também para as categorias A (moto) e B (carro);

Reteste gratuito: a primeira reprovação nos exames teórico ou prático dá direito a uma nova tentativa sem custo de taxa;

Redução de até 70% nos custos: o valor total do processo foi drasticamente reduzido, tornando a CNH mais acessível.

Passo a passo para tirar a primeira habilitação em Minas

O processo para obter a carteira de motorista é dividido em fases sequenciais e eliminatórias. Cada etapa precisa ser concluída com sucesso para que o candidato possa avançar para a seguinte. O fluxo completo geralmente leva alguns meses para ser finalizado.

Inscrição e pré-cadastro: o primeiro passo é realizar o cadastro no site do Detran-MG e pagar a taxa de inscrição inicial; Exames médicos e psicotécnicos: o candidato deve se dirigir a uma clínica credenciada para realizar os exames de aptidão física e mental; Exame toxicológico: obrigatório desde 2026 para candidatos das categorias A e B em todo o Brasil. O exame custa aproximadamente R$ 120 e deve ser realizado em laboratórios credenciados; Curso teórico: desde 2026, o curso de legislação de trânsito (45 horas/aula) é 100% gratuito e online, realizado pelo aplicativo CNH do Brasil, oferecido pelo Ministério dos Transportes. Não é mais necessário pagar ou frequentar presencialmente um CFC para esta etapa; Prova de legislação: após o curso, o aluno agenda e realiza o exame teórico sobre as regras de trânsito. É preciso acertar no mínimo 70% das questões; Aulas práticas de direção: com a aprovação na teoria, começam as aulas práticas. A exigência mínima é de 2 horas/aula para a categoria B (carro) conforme as novas regras do Detran-MG em 2026, embora muitos instrutores recomendem mais aulas para melhor preparo; Exame de direção: o último teste é a prova prática de direção, na qual um examinador do Detran-MG avalia as habilidades do candidato ao volante; Emissão do documento: após a aprovação em todas as etapas, a PPD é emitida e enviada para o endereço do novo condutor.

Quanto custa para tirar a CNH em Minas Gerais em 2026?

O custo total para obter a CNH em Minas Gerais em 2026 caiu drasticamente após mudanças na legislação. Com a Resolução 1.020/2025 do Contran, os valores variam entre R$ 969 (opção mais econômica, sem aluguel de veículo) e R$ 1.169 (com aluguel), com uma média de R$ 1.069 - uma redução de até 70% em relação aos anos anteriores.

Principais custos envolvidos

Taxa de exame teórico: R$ 110,62 (com 1 reteste gratuito)

Taxa de exame prático: R$ 115,80 (com 1 reteste gratuito)

Exame médico e psicológico: R$ 90 cada (total ~R$ 180 a R$ 250 dependendo da clínica)

Exame toxicológico: ~R$ 120 (obrigatório desde 2026)

Curso teórico: GRATUITO pelo app CNH do Brasil

Aulas práticas: valor varia (R$ 100-150 por aula com instrutores autônomos, ou pacotes com autoescolas)

Aluguel de veículo para exame: ~R$ 200 (OPCIONAL - pode usar carro próprio com duplo comando)

Emissão da PPD: Digital gratuita / física opcional ~R$ 137

As mudanças de 2026 permitem que o candidato economize significativamente: é possível usar carro próprio ou emprestado (com duplo comando) no exame prático, contratar instrutores autônomos em vez de autoescolas tradicionais, e aproveitar o curso teórico gratuito online. A primeira reprovação em qualquer prova dá direito a um reteste gratuito.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.