CNH: exames médicos e psicológicos têm preços reduzidos em MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os exames médicos e psicológicos, obrigatórios para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), terão valores reduzidos a partir desta quarta-feira (31/12) em Minas Gerais. As alterações foram estabelecidas pela Medida Provisória nº 1.327/2025, em vigor nacionalmente, e publicada no Diário Oficial do estado nessa terça (30/12).

As mudanças definem que a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental passam a custar R$ 90 cada. Já o reexame psicológico passa para R$ 88,72, enquanto a emissão de segunda via de exames terá o valor de R$ 57,69.

O pagamento de cada um deve ser feito diretamente na clínica no dia e horário escolhidos. Além disso, o valor pode ser quitado em dinheiro, Pix ou cartão de crédito ou débito, a critério da clínica credenciada.

A nova regra inclui candidatos à Permissão para Dirigir (PPD), à renovação CNH, à mudança e adição de categoria, além registro de habilitação de outros estados e internacionais. As alterações também são aplicadas para exames feitos em diretor-geral e de ensino, instrutor e examinador de trânsito.

A norma também prevê que, as clínicas deixem uma tabela de preços em local visível e acessível para os interessados, e ainda proíbe a cobrança de valores diferentes ou adicionais dos definidos na portaria.

Outras etapas

Os novos motoristas também já podem realizar o curso de prática de direção com a carga horária de duas horas, em Minas, conforme definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Antes da mudança, a exigência era de 20 horas/aula.

O sistema da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), já atualizou o sistema, para que o curso teórico de legislação de trânsito não tenha carga horária mínima exigida, podendo ser feito pelo aplicativo disponibilizado pelo Governo Federal ou em uma autoescola.

Para realizar o curso teórico é necessário concluir o registro, que trata-se do preenchimento do formulário e pagamento a taxa. Em seguida, é preciso agendar na clínica médica a coleta biométrica e os exames médico e psicotécnico.

Teste e prazos

No teste teórico, o candidato será aprovado com 20 pontos ou mais em 30 questões, substituindo a antiga nota de 21 para a aprovação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao final do processo, o público não precisa mais se preocupar com o prazo de um ano para vencimento da pauta. Agora, a validade é indeterminada e a retirada da taxa para emissão da Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), emitida diretamente no aplicativo CNH Brasil.