Calor ganha força no fim de setembro e alerta triplica em Minas
Alerta que valia para 190 municípios agora abrange 623 cidades do estado; previsão é de temperaturas até 5°C acima da média, o que pode acarretar riscos à saúde
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Faltando dois dias para acabar o mês, setembro vai se despedir com altas temperaturas em grande parte de Minas. O alerta de onda de calor, que na sexta-feira (25/9) abrangia 190 cidades, foi atualizado nesta segunda (28/9) e passou a valer para 623 municípios mineiros, onde os termômetros podem marcar até 5°C acima da média até quarta-feira (30/9).
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Quando o primeiro alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta, ele já previa calor intenso até o último dia do mês. No entanto, em apenas três dias, o número de cidades sob aviso mais que triplicou.
Na sexta, o aviso alcançava municípios do Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. Agora passa a valer também para as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Norte, Noroeste, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.
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Segundo o instituto, os termômetros nessas cidades podem ficar 5°C ou mais acima da média, condição que pode representar risco à saúde.
Por que o calor avançou?
O meteorologista Lizandro Gemiacki, do Inmet, explica que a massa de ar quente não permaneceu exatamente nas áreas inicialmente previstas. A oscilação do sistema alterou a distribuição das regiões que passaram a atender aos critérios para caracterização de uma onda de calor.
Inicialmente, a expectativa era de que o fenômeno se concentrasse principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Paraná. Com a mudança do cenário, novas áreas passaram a apresentar condições para entrar no alerta.
De acordo com o meteorologista, algumas áreas que inicialmente poderiam ser consideradas para o alerta teriam oscilações nas temperaturas e poderiam registrar um ou dois dias abaixo do limite estabelecido para a onda de calor.
Por isso, o instituto reavaliou as condições previstas para os próximos dias e identificou regiões que passaram a cumprir os critérios necessários.
Recordes de temperatura
Lizandro destaca ainda que várias cidades mineiras devem registrar, ao longo desta semana, as maiores temperaturas do ano. Em algumas delas, os recordes já começaram a aparecer.
A tarde mais quente do ano na capital mineira foi registrada neste domingo (27/9), quando os termômetros chegaram a 35,6°C em Venda Nova, às 15h25, segundo a Defesa Civil. O recorde anterior era de 35,4°C, registrado em 30 de agosto na Região da Pampulha. Diferente das outras cidades, a onda de calor em BH segue até sexta (2/10).
Com os termômetros elevados, algumas medidas são fundamentais para proteger a saúde e garantir o bem-estar.
Cuidados durante o calor
A Defesa Civil recomenda que a população beba bastante água ao longo do dia e dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas, saladas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.
Também é indicado reduzir a exposição direta ao sol e evitar atividades físicas ao ar livre entre as 10h e às 17h, período em que o calor costuma ser mais intenso.
Durante a noite, a recomendação é manter os ambientes arejados. Quando possível, a população pode utilizar umidificadores ou deixar uma bacia com água no ambiente para ajudar a reduzir o ressecamento do ar.
Outro cuidado é com o banho. A Defesa Civil orienta evitar água muito quente, que pode aumentar o ressecamento da pele. Caso seja necessário, a recomendação é utilizar hidratante.
Pessoas que apresentarem problemas respiratórios devem procurar atendimento de um especialista.
Risco de queimadas
Além dos cuidados com a saúde, o período de calor e tempo seco exige atenção para o risco de incêndios. A Defesa Civil reforça que a população não deve provocar queimadas em lotes vagos, matas ou florestas.
O fogo pode se espalhar rapidamente em condições de tempo quente e seco, atingindo áreas de vegetação e aumentando a presença de fumaça no ar.
Em caso de incêndio, a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Corpo de Bombeiros, pelo 193, à Defesa Civil pelo 199 ou à Polícia Militar pelo 190.
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Confira os municípios sob alerta:
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Angelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Aricanduva
- Astolfo Dutra
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Borda da Mata
- Botelhos
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Bugre
- Buritizeiro
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Capela Nova
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Andrade
- Capitólio
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Caratinga
- Carbonita
- Careaçu
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Coluna
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Fama
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Florestal
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Glaucilândia
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarani
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarandiba
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itanhomi
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaguaraçu
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jesuânia
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lambari
- Lamim
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Manhuaçu
- Maravilhas
- Maria da Fé
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Marliéria
- Martinho Campos
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Mesquita
- Minduri
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Nacip Raydan
- Naque
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Paula Cândido
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguinho
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Rodeiro
- Romaria
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Oriente
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simonésia
- Sobrália
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Timóteo
- Tiradentes
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- Três Corações
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- Três Pontas
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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro