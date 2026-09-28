Calor ganha força no fim de setembro e alerta triplica em Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Faltando dois dias para acabar o mês, setembro vai se despedir com altas temperaturas em grande parte de Minas. O alerta de onda de calor, que na sexta-feira (25/9) abrangia 190 cidades, foi atualizado nesta segunda (28/9) e passou a valer para 623 municípios mineiros, onde os termômetros podem marcar até 5°C acima da média até quarta-feira (30/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando o primeiro alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta, ele já previa calor intenso até o último dia do mês. No entanto, em apenas três dias, o número de cidades sob aviso mais que triplicou.

Na sexta, o aviso alcançava municípios do Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. Agora passa a valer também para as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Norte, Noroeste, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

Segundo o instituto, os termômetros nessas cidades podem ficar 5°C ou mais acima da média, condição que pode representar risco à saúde.

Por que o calor avançou?

O meteorologista Lizandro Gemiacki, do Inmet, explica que a massa de ar quente não permaneceu exatamente nas áreas inicialmente previstas. A oscilação do sistema alterou a distribuição das regiões que passaram a atender aos critérios para caracterização de uma onda de calor.

Inicialmente, a expectativa era de que o fenômeno se concentrasse principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Paraná. Com a mudança do cenário, novas áreas passaram a apresentar condições para entrar no alerta.

De acordo com o meteorologista, algumas áreas que inicialmente poderiam ser consideradas para o alerta teriam oscilações nas temperaturas e poderiam registrar um ou dois dias abaixo do limite estabelecido para a onda de calor.

Por isso, o instituto reavaliou as condições previstas para os próximos dias e identificou regiões que passaram a cumprir os critérios necessários.

Recordes de temperatura

Lizandro destaca ainda que várias cidades mineiras devem registrar, ao longo desta semana, as maiores temperaturas do ano. Em algumas delas, os recordes já começaram a aparecer.

A tarde mais quente do ano na capital mineira foi registrada neste domingo (27/9), quando os termômetros chegaram a 35,6°C em Venda Nova, às 15h25, segundo a Defesa Civil. O recorde anterior era de 35,4°C, registrado em 30 de agosto na Região da Pampulha. Diferente das outras cidades, a onda de calor em BH segue até sexta (2/10).

Com os termômetros elevados, algumas medidas são fundamentais para proteger a saúde e garantir o bem-estar.

Cuidados durante o calor

A Defesa Civil recomenda que a população beba bastante água ao longo do dia e dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas, saladas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.

Também é indicado reduzir a exposição direta ao sol e evitar atividades físicas ao ar livre entre as 10h e às 17h, período em que o calor costuma ser mais intenso.

Durante a noite, a recomendação é manter os ambientes arejados. Quando possível, a população pode utilizar umidificadores ou deixar uma bacia com água no ambiente para ajudar a reduzir o ressecamento do ar.

Outro cuidado é com o banho. A Defesa Civil orienta evitar água muito quente, que pode aumentar o ressecamento da pele. Caso seja necessário, a recomendação é utilizar hidratante.

Pessoas que apresentarem problemas respiratórios devem procurar atendimento de um especialista.

Risco de queimadas

Além dos cuidados com a saúde, o período de calor e tempo seco exige atenção para o risco de incêndios. A Defesa Civil reforça que a população não deve provocar queimadas em lotes vagos, matas ou florestas.

O fogo pode se espalhar rapidamente em condições de tempo quente e seco, atingindo áreas de vegetação e aumentando a presença de fumaça no ar.

Em caso de incêndio, a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Corpo de Bombeiros, pelo 193, à Defesa Civil pelo 199 ou à Polícia Militar pelo 190.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os municípios sob alerta:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Boa

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Angelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Aricanduva

Astolfo Dutra

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brás Pires

Braúnas

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buenópolis

Bugre

Buritizeiro

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Cajuri

Caldas

Camacho

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Capela Nova

Capelinha

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Caratinga

Carbonita

Careaçu

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chácara

Cipotânea

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Coimbra

Coluna

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Consolação

Contagem

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Engenheiro Caldas

Engenheiro Navarro

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Fama

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira

Frutal

Funilândia

Glaucilândia

Goianá

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guaraciama

Guaranésia

Guarani

Guarda-Mor

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiaí

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipatinga

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itacambira

Itaguara

Itajubá

Itamarandiba

Itambacuri

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itapagipe

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitaí

Jequitibá

Jesuânia

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juatuba

Juiz de Fora

Juramento

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lambari

Lamim

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Malacacheta

Manhuaçu

Maravilhas

Maria da Fé

Mariana

Marilac

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Mesquita

Minduri

Moeda

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Montes Claros

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muzambinho

Nacip Raydan

Naque

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olhos-d'Água

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passabém

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguinho

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rio Vermelho

Ritápolis

Rodeiro

Romaria

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana da Vargem

Santana de Pirapama

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João del Rei

São João do Oriente

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Safira

São José da Varginha

São José do Alegre

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Maranhão

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Preto

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Firmino

Senador José Bento

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Serro

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simonésia

Sobrália

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turmalina

Turvolândia

Ubá

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Urucânia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veredinha

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Virgínia

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro