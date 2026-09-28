Pico de calor recorde em BH altera rotina e dispara consumo de energia

Belo Horizonte registrou neste domingo (27/9) a tarde mais quente do ano, um evento que alterou a rotina dos moradores e gerou um impacto direto no consumo de energia elétrica. O pico de calor, provocado por uma intensa massa de ar quente e seco sobre a Região Sudeste, levou a população a buscar refúgio em ambientes climatizados, levantando preocupações sobre a conta de luz e os cuidados com a saúde.

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Qual foi a temperatura recorde registrada em BH?

A temperatura máxima alcançou 35,6ºC na regional Venda Nova, registrada às 15h25, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca representa o dia mais quente de 2026 na capital mineira até agora. O recorde anterior era de 35,4°C, registrado em 30 de agosto na Região da Pampulha. Das dez maiores temperaturas de 2026 em BH, quatro foram registradas em setembro, o que demonstra a intensidade da onda de calor atual.

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Por que Belo Horizonte registrou um pico de calor?

O fenômeno é resultado da atuação de uma forte massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil, especialmente a Região Sudeste. Esse sistema inibe a formação de nuvens de chuva e eleva significativamente as temperaturas durante o dia, criando um cenário de calor intenso e baixa umidade relativa do ar, que chegou a níveis críticos na cidade.

Essa condição climática não se restringe apenas a Belo Horizonte. Outras capitais e cidades do interior de Minas Gerais e de estados vizinhos também enfrentam temperaturas acima da média para esta época do ano, caracterizando uma onda de calor regional.

Como o calor afeta a conta de luz?

O aumento repentino das temperaturas leva a um crescimento imediato na demanda por energia elétrica. Com o uso contínuo e prolongado de aparelhos como ar-condicionado e ventiladores, o consumo residencial dispara, o que se refletirá diretamente no valor da fatura de energia no final do mês.

O pico de uso desses equipamentos acontece principalmente no período da tarde, coincidindo com as horas mais quentes do dia. Esse comportamento sobrecarrega o sistema de distribuição e eleva o gasto individual de cada residência, tornando o impacto no bolso inevitável para quem busca alívio do calor.

Quais os cuidados necessários durante a onda de calor?

Para atravessar períodos de temperaturas extremas com segurança, algumas medidas são fundamentais para proteger a saúde e garantir o bem-estar. A Defesa Civil emitiu um alerta laranja para a baixa umidade, reforçando a gravidade da situação. As principais recomendações incluem:

Beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação.

Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre as 10h e as 16h. Se precisar sair, procure sombras e use protetor solar.

Use roupas leves, de cores claras e tecidos naturais, que ajudam na transpiração e no conforto térmico.

Dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas e saladas, e evite refeições pesadas que aumentam a sensação de calor.

Mantenha os ambientes arejados e, se possível, umidificados com toalhas molhadas ou baldes de água.

Fique atento aos sinais de desidratação ou insolação, como tontura, dor de cabeça e fraqueza, especialmente em crianças e idosos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O calor vai continuar em BH?

A previsão do tempo indica que a massa de ar quente deve continuar atuando sobre a região. O calor intenso deve persistir até sexta-feira (2/10), com temperaturas que podem atingir até 37°C na quarta-feira (30/9) ou quinta-feira (1º/10). Podem ocorrer chuvas típicas da época na terça-feira (29/9) e sexta-feira (2/10), com a chegada de uma frente fria prevista a partir de quinta-feira. A recomendação é manter os cuidados e acompanhar as atualizações da meteorologia.