Pico de calor recorde em BH altera rotina e dispara consumo de energia
Uso contínuo de ventiladores e ar-condicionado na tarde mais quente do ano impacta diretamente a conta de luz dos moradores da capital
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Belo Horizonte registrou neste domingo (27/9) a tarde mais quente do ano, um evento que alterou a rotina dos moradores e gerou um impacto direto no consumo de energia elétrica. O pico de calor, provocado por uma intensa massa de ar quente e seco sobre a Região Sudeste, levou a população a buscar refúgio em ambientes climatizados, levantando preocupações sobre a conta de luz e os cuidados com a saúde.
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Qual foi a temperatura recorde registrada em BH?
A temperatura máxima alcançou 35,6ºC na regional Venda Nova, registrada às 15h25, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca representa o dia mais quente de 2026 na capital mineira até agora. O recorde anterior era de 35,4°C, registrado em 30 de agosto na Região da Pampulha. Das dez maiores temperaturas de 2026 em BH, quatro foram registradas em setembro, o que demonstra a intensidade da onda de calor atual.
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Por que Belo Horizonte registrou um pico de calor?
O fenômeno é resultado da atuação de uma forte massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil, especialmente a Região Sudeste. Esse sistema inibe a formação de nuvens de chuva e eleva significativamente as temperaturas durante o dia, criando um cenário de calor intenso e baixa umidade relativa do ar, que chegou a níveis críticos na cidade.
Essa condição climática não se restringe apenas a Belo Horizonte. Outras capitais e cidades do interior de Minas Gerais e de estados vizinhos também enfrentam temperaturas acima da média para esta época do ano, caracterizando uma onda de calor regional.
Como o calor afeta a conta de luz?
O aumento repentino das temperaturas leva a um crescimento imediato na demanda por energia elétrica. Com o uso contínuo e prolongado de aparelhos como ar-condicionado e ventiladores, o consumo residencial dispara, o que se refletirá diretamente no valor da fatura de energia no final do mês.
O pico de uso desses equipamentos acontece principalmente no período da tarde, coincidindo com as horas mais quentes do dia. Esse comportamento sobrecarrega o sistema de distribuição e eleva o gasto individual de cada residência, tornando o impacto no bolso inevitável para quem busca alívio do calor.
Quais os cuidados necessários durante a onda de calor?
Para atravessar períodos de temperaturas extremas com segurança, algumas medidas são fundamentais para proteger a saúde e garantir o bem-estar. A Defesa Civil emitiu um alerta laranja para a baixa umidade, reforçando a gravidade da situação. As principais recomendações incluem:
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Beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação.
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Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre as 10h e as 16h. Se precisar sair, procure sombras e use protetor solar.
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Use roupas leves, de cores claras e tecidos naturais, que ajudam na transpiração e no conforto térmico.
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Dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas e saladas, e evite refeições pesadas que aumentam a sensação de calor.
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Mantenha os ambientes arejados e, se possível, umidificados com toalhas molhadas ou baldes de água.
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Fique atento aos sinais de desidratação ou insolação, como tontura, dor de cabeça e fraqueza, especialmente em crianças e idosos.
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O calor vai continuar em BH?
A previsão do tempo indica que a massa de ar quente deve continuar atuando sobre a região. O calor intenso deve persistir até sexta-feira (2/10), com temperaturas que podem atingir até 37°C na quarta-feira (30/9) ou quinta-feira (1º/10). Podem ocorrer chuvas típicas da época na terça-feira (29/9) e sexta-feira (2/10), com a chegada de uma frente fria prevista a partir de quinta-feira. A recomendação é manter os cuidados e acompanhar as atualizações da meteorologia.