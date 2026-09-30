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Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de cadela no Norte de MG

Câmeras de segurança registraram a ação em uma igreja em obras e filha reconheceu o pai nas imagens. Animal apresentava ferimentos na região genital

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/09/2026 09:17

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Perdi meu pet: saiba quem contatar para resgate de animais em BH
Cadela é encontrada ferida e idoso é preso suspeito de abuso em MG - (Imagem meramente ilustrativa) crédito: Pexels/ Marcella Soáres

Um idoso de 76 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma cadela em Várzea da Palma, no Norte de Minas.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 3h10 na Rua Cinco. O caso teria ocorrido em uma igreja que passa por reformas, em frente à residência do suspeito.

Câmeras de segurança registraram a ação. Conforme a ocorrência, a filha do idoso teve acesso às imagens e reconheceu o pai.

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Os militares localizaram o homem, que estaria usando as mesmas roupas vistas na gravação. Questionado, ele negou o abuso e afirmou que as acusações seriam boatos espalhados por pessoas que queriam prejudicá-lo.

Cadela apresentava ferimentos

A cadela, chamada Lola, foi localizada e apresentava ferimentos na região genital. Uma médica-veterinária de um estabelecimento da cidade foi acionada e encaminhou o animal para atendimento, tratamento e medicação.

Ainda conforme relato da filha à PM, o pai já teria abusado de outro animal doméstico anteriormente em Diamantina. Segundo ela, a família o retirou da cidade devido a ameaças de morte relacionadas à acusação.

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O idoso foi preso e encaminhado à delegacia. O caso foi direcionado à 3ª Central Estadual de Plantão Digital para as providências cabíveis.

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