Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de cadela no Norte de MG

Um idoso de 76 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma cadela em Várzea da Palma, no Norte de Minas.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 3h10 na Rua Cinco. O caso teria ocorrido em uma igreja que passa por reformas, em frente à residência do suspeito.

Câmeras de segurança registraram a ação. Conforme a ocorrência, a filha do idoso teve acesso às imagens e reconheceu o pai.

Os militares localizaram o homem, que estaria usando as mesmas roupas vistas na gravação. Questionado, ele negou o abuso e afirmou que as acusações seriam boatos espalhados por pessoas que queriam prejudicá-lo.

Cadela apresentava ferimentos

A cadela, chamada Lola, foi localizada e apresentava ferimentos na região genital. Uma médica-veterinária de um estabelecimento da cidade foi acionada e encaminhou o animal para atendimento, tratamento e medicação.

Ainda conforme relato da filha à PM, o pai já teria abusado de outro animal doméstico anteriormente em Diamantina. Segundo ela, a família o retirou da cidade devido a ameaças de morte relacionadas à acusação.

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O idoso foi preso e encaminhado à delegacia. O caso foi direcionado à 3ª Central Estadual de Plantão Digital para as providências cabíveis.