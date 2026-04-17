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GOVERNADOR VALADARES

O que a cadela Perla descobriu no muro de cemitério durante cerco em MG

Na operação contra o tráfico em Governador Valadares (MG), faro da cadela levou policiais a um esconderijo inusitado; cinco suspeitos tentaram fuga

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Quéren Hapuque
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Repórter
17/04/2026 12:55

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Os suspeitos com idades entre 22 e 36 anos já têm passagens por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e sequestro e cárcere privado
Os suspeitos com idades entre 22 e 36 anos já têm passagens por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e sequestro e cárcere privado crédito: Reprodução/PMMG

Cinco suspeitos foram presos na noite dessa quinta-feira (16/4) durante uma operação da Polícia Militar em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. A ação foi provocada por denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas na rua Cândido Portinari, no bairro Altinópolis. Com base nas informações, os militares montaram um cerco ao imóvel indicado.

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Os suspeitos tentaram fugir quando a polícia chegou. Três foram abordados ainda dentro da residência. Um quarto pulou uma janela e correu para um lote vizinho, mas foi alcançado. Já o quinto foi encontrado escondido em um terraço acima da casa.

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Na casa, os policiais apreenderam 21 tabletes de maconha, quatro pedras grandes de crack, um papelote de cocaína, R$ 106 em dinheiro e uma balança de precisão.

Ainda durante a ocorrência, a cadela farejadora Perla indicou a presença de drogas próximo ao muro de um cemitério, que fica em frente ao imóvel. No local, os militares encontraram mais um invólucro com crack. 

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Segundo a PM, os suspeitos, com idades entre 22 e 36 anos, já têm passagens por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e sequestro e cárcere privado. Todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

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