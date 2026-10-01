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ELEIÇÕES 2026

Contagem terá ônibus de graça e alterações no trânsito no dia da eleição

Transporte coletivo será gratuito para garantir o direito ao voto. Veja as ruas que serão interditadas e planeje seu trajeto para o dia da votação

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01/10/2026 00:00 - atualizado em 01/10/2026 09:38

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Contagem terá ônibus de graça e alterações no trânsito no dia da eleição
Ônibus da frota de Contagem circularão gratuitamente para atender eleitores no dia do pleito crédito: Divulgação/Luci Sallum/Prefeitura de Contagem

As linhas de ônibus de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão funcionar de graça neste domingo (4/10), dia do primeiro turno da eleição. A operação seguirá o quadro de horários de sábado.

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A medida atende ao artigo 23 da resolução do TSE nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026. A norma determina que o poder público deve assegurar o transporte coletivo gratuito em dias de eleição, com frequência similar à dos dias úteis, para garantir o direito ao voto.

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Para a segurança dos eleitores, a Transcon, em parceria com as polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, a Guarda Civil de Contagem, o DER e o DNIT, realizará ações para orientar sobre mudanças no trânsito e restrições de estacionamento.

Mudanças no trânsito

A Avenida Maria da Glória Rocha será interditada para o recebimento, armazenamento e distribuição das urnas eletrônicas no Fórum de Contagem. A interdição ocorre no sábado (3/10), das 12h às 18h, e no domingo (4/10), das 3h45 às 6h. O fechamento pode se estender até a saída do último veículo com as urnas.

Durante o bloqueio, o tráfego comum e as linhas de ônibus que passam pela avenida serão desviados por dentro do Inova Parque. Os pontos de ônibus da Avenida Maria da Glória Rocha e dois pontos na Avenida João César de Oliveira serão desativados. O embarque deverá ser feito no ponto da Rua Reginaldo de Souza Lima, 500, ou em um ponto provisório na João César, em frente ao Terminal Sede do SIM.

Haverá também interdição na Avenida João de Deus Costa para apuração dos resultados pelo Cartório Eleitoral. O bloqueio ocorrerá entre as ruas Treze de Junho e Ana Aleixo. A Treze de Junho será fechada para servir como área de apoio ao TRE.

O desvio na região poderá ser feito pelas ruas Honorita Alves de Oliveira e Pastor Rossini Cândido. As linhas de ônibus seguirão o mesmo trajeto. O ponto na Avenida João de Deus Costa, 140, será desativado, mas não haverá necessidade de paradas provisórias por existirem outras opções próximas.

Confira um resumo das principais alterações:

  1. 3/10 (sábado), das 12h às 18h, e 4/10 (domingo), das 3h45 às 6h: fechamento da Avenida Maria da Glória Rocha.

  2. 4/10 (domingo), das 7h às 17h: monitoramento dos pontos de votação mais críticos, com histórico de dificuldades na circulação.

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  3. 4/10 (domingo), a partir das 17h: interdição da Avenida João de Deus Costa, entre as ruas Treze de Junho e Ana Aleixo, com acesso exclusivo ao TRE até o término da apuração.

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