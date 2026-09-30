BH terá 4 mil viagens extras no domingo para garantir direito ao voto

A Prefeitura de Belo Horizonte realizará uma operação especial de mobilidade no próximo domingo (4) para facilitar o deslocamento dos eleitores. O transporte coletivo municipal terá um reforço de 4 mil viagens, o que representa um aumento de 40% na oferta em relação a um domingo comum.

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A gratuidade será válida durante todo o dia, da 0h às 23h59, em todas as linhas de ônibus convencionais, do Move e suplementares, por meio do programa Catraca Livre. O reforço na operação ocorrerá das 5h às 20h, período de maior movimentação de passageiros.

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Reforço e monitoramento

Durante o período de reforço, as linhas de ônibus seguirão os itinerários de dia útil. Os atendimentos típicos de domingo, como os trajetos para o Zoológico e o Parque das Mangabeiras, serão mantidos.

Haverá também intervenções no trânsito no entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), dos cartórios e dos principais locais de votação. Agentes da BHTrans, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) farão o monitoramento do fluxo de veículos e da operação do transporte.

Cartazes com informações sobre a gratuidade foram afixados nos ônibus e nas estações. Os quadros de horários podem ser consultados no Portal da PBH, na opção “Domingo Eleição”, ou por meio do QR Code disponível nos avisos.

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A gratuidade no transporte em dia de eleição é assegurada pela Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e pela Resolução 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para garantir o direito ao voto.