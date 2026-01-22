Assine
BH terá três novas linhas de ônibus gratuitas a partir deste domingo (25/1)

Linhas exclusivas para os domingos e feriados vai facilitar o acesso ao Parque das Mangabeiras e ao Zoológico

22/01/2026 19:17

Linha de ônibus do transporte coletivo de BH
Gratuidade vale para as viagens iniciadas entre 0h e 23h59 aos domingos e feriados crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A partir deste domingo (25/1), três novas linhas de ônibus da capital mineira passarão a operar aos domingos e feriados. E serão de graça, como parte do Programa Catraca Livre. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), tal medida deverá facilitar o acesso ao Parque das Mangabeiras e ao Zoológico aos domingos e feriados. Essas linhas só funcionarão aos domingos e feriados.

  • Linha 3151 (Estação Diamante/Parque das Mangabeiras via Havaí) - liga a estação Diamante e o Bairro Havaí ao Parque das Mangabeiras;
  • Linha 5350 (Estação Diamante/Zoologico via Estação Barreiro) - liga as estações Diamante e Barreiro ao Zoológico.
  • Linha 6150 (Estação Venda Nova/Parque das Mangabeiras via Estação São Gabriel) - liga as estações Venda Nova, Vilarinho e São Gabriel ao Parque das Mangabeiras.

O programa Catraca Livre instituiu gratuidade para viagens de ônibus iniciadas entre 0h e 23h59, aos domingos e feriados. O objetivo, segundo a PBH, é estimular o acesso da população a equipamentos públicos da cidade, além de ampliar o uso do transporte coletivo para lazer e encontros familiares.

A PBH afirma que, já no primeiro mês de operação, o Catraca Livre permitiu um crescimento médio de 31% no número de usuários do transporte coletivo na capital mineira. Antes do programa, cerca de 190 mil pessoas já utilizavam o transporte coletivo aos domingos. 

Para utilizar o benefício, os usuários devem utilizar o Cartão BHBUS, que servirá apenas para liberar o acesso e registrar o número de passageiros, sem cobrança de créditos ou contagem de integrações. Passageiros sem o cartão terão a catraca liberada manualmente pelo motorista ou pela equipe da estação. Não há integração tarifária com o metrô nos dias de vigência da gratuidade.

