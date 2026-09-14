Novo hospital de Montes Claros só vai atender pacientes da regulaçao do SUS

O novo hospital municipal de Montes Claros, no Norte de Minas, que será construído pela prefeitura da cidade, não terá atendimento para os pacientes que comparecerem diretamente à unidade. O estabelecimento será um “hospital de portas reguladas”. Ou seja: só vai receber pacientes que antes passarem por outras unidades assistenciais, encaminhados pela regulação do Sistema Único de Saúde (SUS).

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O empreendimento será o primeiro hospital da história da cidade com esse perfil. “O hospital de portas reguladas, na verdade, é um hospital que não tem pronto-socorro e não tem pronto atendimento. Será construído na cidade um hospital com a intenção de resolver o problema do atendimento eletivo”, explica o secretário municipal de Saúde de Montes Claros, Eduardo Luiz da Silva.

“Se o paciente teve uma queda de moto e foi acolhido pelo Samu, ele será levado primeiramente para a Santa Casa e, se precisar de uma cirurgia ortopédica, poderá ser direcionado para o Hospital Municipal por meio da regulação”, explicou Eduardo.

“O paciente precisa ser estabilizado em outro ponto da rede de assistência do SUS para depois ser encaminhado ao Hospital Municipal, para ser dada continuidade aos cuidados necessários”, acrescenta o secretário.

O novo hospital municipal terá 242 leitos, dos quais 30 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 10 blocos cirúrgicos, com a proposta de oferecer atendimento gratuito pelo SUS. Contará com atendimento em diversas especialidades médicas e serviços de endoscopia, colonoscopia e cintilografia, além de leitos de isolamento. O projeto inclui ainda inovações como um salão de beleza para as pacientes internadas e submetidas a cirurgias.

O projeto foi apresentado na sede da Prefeitura de Montes Claros, no último dia 9, em evento voltado para autoridades, lideranças políticas e comunitárias e profissionais de saúde.

A apresentação foi pelo prefeito Guilherme Guimarães (União) e pelo vice-prefeito Otávio Batista Rocha (PP). A solenidade contou também com a presença do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

O Hospital Municipal terá 28 mil quadrados de área construída e ocupará um terreno com área total de 60 mil metros quadrados, no Bairro Planalto, perto da sede da “nova prefeitura” (prédio da antiga fábrica da Coteminas), na Região Norte da cidade.

Conforme revelou o Estado de Minas, a Prefeitura de Montes Claros vai investir cerca de R$ 220 milhões na construção do novo hospital, aplicando recursos próprios, além buscar parte da verba junto a um fundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinado à saúde.

O governo do estado assegurou que vai enviar os recursos para compra de equipamentos do novo hospital do Norte de Minas, orçados em R$ 100 milhões.

Segundo o prefeito Guilherme Guimarães, a expectativa é de que a obra seja licitada até janeiro de 2027, com a construção devendo começar até abril ou maio do próximo ano. Os serviços deverão ser concluídos dentro de dois a três anos depois de iniciados.

Pacientes deverão procurar primeiro a atenção básica

O secretário municipal de Saúde, Eduardo Luiz da Silva, salienta que, além de cirurgias (média e alta complexidade), o Hospital Municipal vai oferecer consultas especializadas. Porém, explica, as pessoas terão que procurar primeiramente os postos de atenção primária, as unidades básicas de saúde (UBS) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Ele ressalta que os pacientes atendidos na atenção básica que necessitarem de procedimentos complementares e mais complexos serão encaminhados para o Hospital Municipal pelo sistema de regulação, por meio da chamada “consulta W”.

Hospitais atuais

Atualmente, Montes Claros com cinco hospitais conveniados ao SUS, com atendimento direto – pronto socorro e pronto atendimento: Santa Casa, Hospital Universitário da Unimontes (atendimento totalmente gratuito), Aroldo Tourinho, Dilson Godinho e Hospital das Clínicas Mário Ribeiro (vinculado à Faculdade Funorte, que mantém curso de medicina). Dispõe ainda do Pronto Socorro Municipal Alpheu Quadros.

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A cidade-polo tem uma grande demanda pelos serviços hospitalares por atender pacientes que chegam em ambulâncias e carros de transporte da saúde de municípios vizinhos. Além disso, recebe também pacientes vindos do Sul da Bahia.