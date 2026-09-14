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MANOBRA PROIBIDA

Motorista morre após tentar ultrapassagem na MG-126, na Zona da Mata

Durante tentativa de realizar a manobra, condutor do VW Gol bateu de frente com uma caminhonete Mitsubishi L200

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
14/09/2026 18:31 - atualizado em 14/09/2026 18:43

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Os veículos se chocaram frontalmente
Os veículos se chocaram frontalmente na altura do Km 57 da rodovia MG-126, no município de Bicas, na Zona da Mata crédito: PMRv/Divulgação

Um homem de 43 anos morreu em um acidente nesse domingo (13/9), na altura do Km 57 da rodovia MG-126, em Bicas, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), VW Gol e uma caminhonete Mitsubishi L200 bateram de frente.

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Segundo relatos do condutor da caminhonete e de testemunhas que trafegavam pela via, o motorista do VW Gol tentou fazer uma ultrapassagem em um trecho onde a manobra é proibida pela sinalização. Durante o deslocamento na contramão, o carro bateu de frente com a caminhonete que seguia no sentido oposto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas ao local e constataram a morte do motorista do VW Gol ainda no local do acidente.

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Na caminhonete, o motorista não sofreu ferimentos graves, enquanto a passageira relatou dores na região torácica causadas pelo impacto do acionamento dos airbags e foi encaminhada ao Hospital de Bicas para de exames complementares.

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A PMRv e a Perícia Técnica compareceram ao trecho para realizar os levantamentos e organizar o fluxo do trânsito. A pista foi liberada após a conclusão dos trabalhos periciais e a remoção dos veículos.

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