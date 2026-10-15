Além das Fronteiras, Juntos na Elegância: O que esperar da Primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Week

WUHU, China, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS sedia a primeira edição da LEPAS Global Elegant Lifestyle Week durante a 2026 Chery International User Summit de 18 a 24 de outubro. Sob o tema "JUNTOS NA ELEGÂNCIA", o evento reunirá os primeiros proprietários de veículos LEPAS, parceiros e a imprensa do setor de todo o mundo para compartilhar experiências e explorar o estilo de vida elegante em diferentes culturas.

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Os primeiros proprietários de Veículos de Nova Energia (VNEs) da LEPAS de 2026 no mundo têm uma perspectiva distinta da elegância no dia a dia. O evento explorará essas perspectivas falando sobre a experiência de dirigir, da tecnologia, do design e do estilo de vida.

O LEPAS L6 EV fará a sua primeira LEPAS Global Journey of Elegant Driving percorrendo ruas de cidades, rodovias intermunicipais e estradas sinuosas nas montanhas. A mídia global e os representantes dos usuários experimentarão em primeira mão a dirigibilidade, conforto, autonomia e tecnologias inteligentes. Os participantes também podem fazer um test drive nos modelos LEPAS L4, L6 e L8 em condições reais, incluindo demonstrações do Assistente de Estacionamento Automatizado (APA), do Assistente de Estacionamento Remoto (RPA) e do Estacionamento com Manobrista Superinteligente (SIVP), sendo este último disponível no LEPAS L8. A LEPAS não chama a atenção para a própria tecnologia que é integrada naturalmente ao dia a dia, fluindo e dando aos usuários mais liberdade para explorar.

No design, o diálogo contínuo da LEPAS com usuários de todo o mundo segue moldando sua compreensão da elegância. O evento contará com o lançamento mundial do carro-conceito LEPAS e apresentará a linguagem do design Estética do Leopardo de última geração, explorando tudo, desde linhas esculpidas e iluminação até as futuras interações entre pessoas e veículos.

O evento também celebrará os diversos estilos de vida dos usuários globais do LEPAS. No Global Elegance Promenade, os usuários compartilharão histórias culturais e experiências interativas das suas cidades, além de histórias pessoais de um estilo de vida elegante. Nesses intercâmbios interculturais eles serão “Parceiros Globais de Estilo de Vida Elegante”, unindo-se à LEPAS para explorar diversas expressões de uma vida elegante.

Em diferentes culturas e modos de vida, a elegância assume diversas formas. Sob o tema “JUNTOS NA ELEGÂNCIA”, a Primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Week convida usuários do mundo todo a criar novas possibilidades de viver uma vida elegante. Mais destaques serão revelados em breve.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.



Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.



Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Pessoa de Contato: Vincy wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

Foto deste comunicado disponível em

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9846468)