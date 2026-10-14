Estilo de Vida
Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano
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Produzido principalmente a partir de uvas fermentadas, o arak passa por duas ou três destilações, com adição de anis na etapa final. Transparente, sem adição de açúcar e com teor alcoólico geralmente entre 50% e 60%, pertence à tradição dos destilados anisados, que inclui o ouzo grego, o raki turco e o pastis francês. Foto: Divulgação
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O nome â??arakâ? significa â??suorâ? em Ã¡rabe, uma referÃªncia Ã s gotas que se formam durante o processo de destilaÃ§Ã£o. Em muitas regiÃµes do LÃbano, a produÃ§Ã£o da bebida ainda segue mÃ©todos artesanais transmitidos entre geraÃ§Ãµes. Alguns produtores envelhecem o destilado em recipientes de barro por vÃ¡rios meses, o que ajuda a suavizar os sabores e criar caracterÃsticas mais complexas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Tradicionalmente, o arak quase nunca Ã© consumido puro. A bebida costuma ser misturada com Ã¡gua gelada e gelo, geralmente na proporÃ§Ã£o de uma parte de arak para duas ou trÃªs partes de Ã¡gua. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Quando isso acontece, o líquido transparente ganha uma aparência esbranquiçada e leitosa, efeito conhecido como louche. Essa mudança ocorre porque os óleos naturais do anis se tornam insolúveis em contato com a água. Foto:
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O sabor do arak é marcante, herbal e seco, o que faz dele uma bebida muito associada à gastronomia do Líbano. Ele normalmente acompanha pratos compartilhados conhecidos como mezze, como homus, tabule, kafta e pastas temperadas. Seu perfil aromático também combina bem com ingredientes cítricos, ervas frescas e especiarias. Foto: Divulgação
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Nos últimos anos, bartenders passaram a explorar o arak na coquetelaria moderna. A bebida pode substituir absinto ou outros destilados anisados em receitas clássicas e também aparece em combinações com gin, limão, hortelã, pepino e ginger beer. Foto: Divulgação
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Por ter sabor intenso de anis, o arak costuma ser usado em pequenas quantidades nos drinques, sem encobrir os demais ingredientes. A bebida combina com frutas cítricas e ervas aromáticas, acrescentando um toque marcante e refrescante aos coquetéis. Foto: imagem gerada por i.a
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