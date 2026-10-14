Arak: conheça a origem e as curiosidades do destilado tradicional do Líbano

O nome â??arakâ? significa â??suorâ? em Ã¡rabe, uma referÃªncia Ã s gotas que se formam durante o processo de destilaÃ§Ã£o. Em muitas regiÃµes do LÃ­bano, a produÃ§Ã£o da bebida ainda segue mÃ©todos artesanais transmitidos entre geraÃ§Ãµes. Alguns produtores envelhecem o destilado em recipientes de barro por vÃ¡rios meses, o que ajuda a suavizar os sabores e criar caracterÃ­sticas mais complexas. Foto: DivulgaÃ§Ã£o