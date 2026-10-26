Lula amplia votação em todos os estados no segundo turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação nos 26 estados e no Distrito Federal entre o primeiro e o segundo turnos das eleições presidenciais de 2026. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os maiores aumentos em números ocorreram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao todo, o petista conquistou 10,3 milhões de votos a mais entre as duas etapas da disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Em São Paulo, Lula passou de 9.505.413 votos no primeiro turno para 12.119.274 no segundo, um crescimento de 2.613.861 votos, equivalente a 27,5%. Minas Gerais registrou o segundo maior aumento do país, com 1.162.163 votos adicionais. O petista passou de 5.188.936 para 6.351.099 votos no estado, uma alta de 22,4%.

No Rio de Janeiro, o presidente ampliou sua votação em 872.372 votos, passando de 3.693.021 para 4.565.393, crescimento de 23,62%. Apesar dos avanços em São Paulo e no Rio, Lula terminou a disputa atrás de Flávio Bolsonaro nos dois estados. Em Minas Gerais, o petista venceu por uma margem estreita, com 50,43% dos votos válidos, contra 49,57% do senador.

Os três estados do Sudeste concentraram os maiores ganhos absolutos do presidente. Juntos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro acrescentaram aproximadamente 4,65 milhões de votos à votação de Lula. Considerando também o Espírito Santo, o crescimento na região chegou a 4.800.333 votos, o maior entre as cinco regiões brasileiras.

A Bahia aparece na quarta colocação nacional, com 820.487 votos adicionais, seguida por Pernambuco, onde Lula conquistou mais 563.542 votos. Os dois estados completam a lista dos cinco maiores aumentos registrados entre os turnos.

Crescimento em todas as regiões

O Nordeste foi a segunda região com maior crescimento em números absolutos. Lula passou de 21.494.584 votos no primeiro turno para 24.450.432 no segundo, um acréscimo de 2.955.848 votos, equivalente a 13,75%. O presidente reeleito venceu nos nove estados nordestinos.

No Sul, a votação do petista aumentou em 1.332.846 votos, passando de 5.476.524 para 6.809.370, crescimento de 24,34%. O Rio Grande do Sul registrou o maior ganho absoluto da região, com 529.793 votos adicionais, seguido pelo Paraná, com 511.907, e Santa Catarina, com 291.146.

O Centro-Oeste apresentou o maior crescimento proporcional entre as cinco regiões, de 26,02%. Lula conquistou 770.876 votos adicionais, passando de 2.963.043 para 3.733.919. Goiás registrou o maior aumento percentual entre todas as unidades da Federação, de 33,37%, com 396.675 votos a mais.

Na Região Norte, o presidente ampliou sua votação em 474.024 votos, crescimento de 10,42%. O Pará concentrou o maior ganho absoluto da região, com 263.212 votos adicionais, seguido pelo Amazonas, com 98.787.

Menores aumentos

Embora tenha ampliado sua votação em todas as unidades da Federação, Lula registrou os menores ganhos absolutos em estados da Região Norte. Em Roraima, recebeu 9.085 votos a mais do que no primeiro turno, passando de 74.420 para 83.505.

No Acre, o crescimento foi de 9.743 votos, enquanto o Amapá registrou um acréscimo de 10.465. Tocantins e Rondônia completam a lista dos cinco menores aumentos, com 38.953 e 43.779 votos a mais, respectivamente.

Os números absolutos, entretanto, devem ser considerados em relação ao tamanho do eleitorado de cada estado. Unidades da Federação mais populosas tendem a registrar ganhos maiores em quantidade de votos, mesmo quando o crescimento percentual é inferior ao observado em estados menores.

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Somando os resultados dos 26 estados e do Distrito Federal, Lula passou de 53.722.151 votos no primeiro turno para 64.056.078 no segundo, um acréscimo de 10.333.927 votos.