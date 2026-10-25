Lula é reeleito presidente do Brasil

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito neste domingo (25/10) para um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto. Com 97% das urnas apuradas, o petista alcançou 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL), e está matematicamente eleito, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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A vitória representa uma virada histórica na disputa presidencial. Lula terminou o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, na segunda colocação, com 45,16% dos votos válidos, atrás de Flávio, que recebeu 47,03%, a diferença entre os candidatos tinha sido de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

Desde a redemocratização, nenhum candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar havia conseguido reverter o resultado na votação decisiva. Nas sete eleições presidenciais anteriores decididas em dois turnos, o candidato mais votado na primeira etapa também venceu a segunda.

Lula também contrariou a vantagem numérica de Flávio registrada nas pesquisas divulgadas na reta final da campanha. Na véspera da eleição, o Datafolha apontava o senador com 51% dos votos válidos, contra 49% do petista, em situação de empate técnico, considerada a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Aos 80 anos, Lula se torna o primeiro político a vencer quatro eleições presidenciais no Brasil. O petista governou o país entre 2003 e 2010 (dois mandatos) e retornou ao Planalto em 2023, após derrotar Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Com a reeleição, permanecerá no cargo até dezembro de 2030, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).