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ELEIÇÕES 2026

Lula e Flávio pediram ao TSE prorrogação da votação

Ministro Zanin prorrogou o horário de votação em todo o Brasil por mais duas horas neste domingo (25/10)

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
25/10/2026 19:03 - atualizado em 25/10/2026 19:18

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Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro pediram prorrogação da votação crédito: MAURO PIMENTEL / AFP - Evaristo Sa / AFP

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo (25/10), a prorrogação por duas horas do encerramento da votação do segundo turno das eleições de 2026. A solicitação previa que as urnas permanecessem abertas até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país. Pouco depois, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou o horário de votação em todo o Brasil por mais duas horas.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu maior tempo de votação em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

Na petição, da coligação do Lula, as siglas argumentam que a redução da oferta de transporte público em diferentes cidades comprometeu o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. O pedido foi apresentado após decisões judiciais determinarem a recomposição da frota de ônibus em municípios como Salvador, Teresina e São Paulo.

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Segundo o documento, em Salvador, uma inspeção na garagem do sistema BRT identificou que a frota em circulação no domingo era inferior à utilizada durante a semana. Em Teresina, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí determinou o restabelecimento da frota e da frequência do serviço aos níveis habituais dos dias úteis, sob multa de R$ 1 milhão por hora. Na capital paulista, a Justiça Eleitoral determinou a operação de 100% da frota municipal, que, conforme a petição, continuava operando em cerca de 60%.

A coligação também relatou registros de redução na oferta de ônibus em João Pessoa, Maceió e municípios do interior de Alagoas, Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro.

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No pedido de extensão de horário de Flavio Bolsonaro, a equipe alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções. O pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, ministro Nunes Marques. A campanha também solicita que a divulgação dos resultados da eleição presidencial comece somente após o encerramento da votação.

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