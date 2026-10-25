Malafaia acusa PT de 'querer ganhar no tapetão' após prorrogação de votação

FOLHAPRESS - O pastor Silas Malafaia acusou o PT de querer "ganhar no tapetão com sua gente no STF", após o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin determinar a prorrogação por duas horas do pleito.

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Zanin, advogado de Lula (PT) antes de chegar à Corte, havia acatado pedido da campanha do presidente da República, que pediu para estender o funcionamento das urnas nas cidades de São Paulo, Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana sob a justificativa de que não foram colocados ônibus à disposição dos eleitores em número suficiente nesses locais. O ministro, contudo, decidiu prorrogar o horário de votação em todo o país.



Aliado de Flávio Bolsonaro (PL), Malafaia disse que a decisão desmoraliza o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Os caras querem ganhar de todo jeito, influenciar o povo brasileiro."



A campanha de Flávio também solicitou mais tempo para votar, mas com um escopo diferente do apresentado pela coligação de Lula. A justificativa central foram as fortes chuvas, alagamentos, quedas de barreiras e falta de energia elétrica que afetaram seções eleitorais nas regiões Sul e Sudeste.

'Golpe judiciário'

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), afirmou ser "impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF", após a decisão do ministro Cristiano Zanin.

"Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere pelo bem da democracia", disse por meio das redes sociais.

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(COM THAÍSA OLIVEIRA)