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Mulher com camisa do Brasil e boné do Maga faz saudação nazista em votação

A saudação tornou-se símbolo do regime que chegou ao poder na Alemanha em 1933

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CB
Cadu Bruno
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Cadu Bruno
Repórter
25/10/2026 17:46 - atualizado em 25/10/2026 17:51

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Mulher com camisa do Brasil e boné do Maga faz saudação nazista ao sair de votação em Botafogo
Mulher com camisa do Brasil e boné do Maga faz saudação nazista ao sair de votação em Botafogo crédito: Tupi

RÁDIO TUPI

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Uma mulher foi denunciada à polícia após fazer reiteradamente a saudação nazista dentro do Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A situação aconteceu no pátio da instituição durante a votação das eleições deste domingo (25/10). O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia, situada no próprio bairro.

Um vídeo registrou o momento em que a mulher atravessa o pátio da escola em direção à saída. As imagens gravadas mostram o braço direito estendido à frente e ligeiramente inclinado para cima, com a mão aberta e os dedos unidos. Essa postura consiste no gesto associado ao regime de Adolf Hitler.

Durante a caminhada, ela usava uma camisa amarela da Seleção Brasileira e um boné com a sigla "Maga", em referência ao slogan "Make America Great Again", popularizado por Donald Trump em 2016. Até o fechamento da reportagem, a mulher não havia sido identificada.

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Origem do gesto e contexto histórico

A saudação tornou-se símbolo do regime que chegou ao poder na Alemanha em 1933. O gesto era amplamente usado em cerimônias oficiais e no cotidiano, acompanhado da expressão "Heil Hitler".

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O nazismo foi responsável pelo Holocausto, que causou o assassinato sistemático de cerca de 6 milhões de judeus. Entre 1933 e 1945, o regime também promoveu a perseguição e a morte de milhões de outras pessoas.

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