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VOTAÇÃO

Vídeo: Cleitinho pede que apoiadores de Lula e Flávio se abracem

Em seu discurso em Divinópolis, o governador eleito de Minas Gerais falou sobre 'governar para todos'

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/10/2026 16:54 - atualizado em 25/10/2026 16:57

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O abraço ocorreu em escola em Divinópolis, em Minas Gerais
O abraço ocorreu em escola em Divinópolis, em Minas Gerais crédito: Reprodução

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), protagonizou uma cena inusitada neste domingo de eleição (25/10). Antes de votar, ele pediu que dois eleitores, sendo um apoiador de Lula e outro de Flávio Bolsonaro, se abraçassem. Em seu discurso, Cleitinho falou sobre governar para todos.

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O novo governador votou no segundo turno das eleições, na Escola Estadual Martin Cyprian, no Bairro Catalão, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.

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Durante o caminho ao local de votação, Cleitinho se preparava para falar à imprensa, momento em que chamou os apoiadores e pediu o abraço. "Faz o L, faz o 22. Isso é democracia. Se o Bolsonaro ganhar amanhã, eu vou procurá-lo. Se o Lula ganhar, vou procurá-lo. Vou governar para vocês, para todos", afirmou.

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Após o gesto, ainda acrescentou: "Cada político tem a obrigação de pacificar esse país. A gente precisa fazer isso; não vai conseguir governar o país nessa divisão que está. Somos um só povo e, para prosperar, precisamos estar unidos". Cleitinho foi eleito no primeiro turno, com 55,4% dos votos válidos em Minas, em 4 de outubro.

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