Lula e Flávio dividem vitórias nos primeiros resultados do exterior

Os primeiros resultados do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 no exterior mostram uma disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Enquanto o presidente venceu em países como Austrália, Nova Zelândia e China, o senador teve maioria no Japão, em Israel e nos Emirados Árabes Unidos.

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Além da disputa pelos votos, os primeiros dados apontam aumento da participação de brasileiros residentes fora do país.

Os resultados parciais foram divulgados a partir dos boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o encerramento da votação em países com fuso horário adiantado em relação ao Brasil. A apuração no exterior ocorre ao longo deste domingo (25/10), à medida que as seções eleitorais concluem os trabalhos.

Resultados variam entre os países

No Japão, Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, o equivalente a 80,08% dos votos válidos, contra 7.098 votos (19,92%) para Lula. O senador também venceu nos Emirados Árabes, com 54,56%, e em Israel, onde alcançou 80,81%.

Lula, por sua vez, teve vantagem expressiva na Nova Zelândia, com 80,54% dos votos, e na China continental, onde obteve 73,67%. Na Austrália, o presidente somou 63,46% dos votos válidos.

A disputa foi mais equilibrada em outros locais. Em Hong Kong, Flávio venceu por uma diferença de seis votos, com 133 contra 127 de Lula. Na Tailândia, o placar foi de 60 votos para o senador e 56 para o presidente.

Comparecimento aumenta no exterior

Outro dado que chama atenção é a redução da abstenção em países que já encerraram a votação. Em 11 deles, quase 9 mil eleitores a mais compareceram às urnas no segundo turno em comparação com o primeiro.

O maior aumento foi registrado no Japão, onde o número de votantes passou de 29.835 para 35.636, uma diferença de 5.801 pessoas. Na Austrália, o comparecimento cresceu de 7.141 para 9.482 eleitores, acréscimo de 2.341 participantes.

O aumento ocorreu tanto em países onde Lula foi o mais votado quanto naqueles em que Flávio venceu, indicando maior participação, independentemente do resultado da disputa local.

Quase 920 mil brasileiros podem votar no exterior

Segundo o TSE, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país neste ano. O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países e representa pouco mais de 0,5% do total de eleitores brasileiros.

Em relação às eleições de 2022, quando 697 mil brasileiros estavam habilitados a votar no exterior, houve crescimento de 31,8%.

Para os brasileiros que vivem em outros países, o voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos. No exterior, a votação é restrita à escolha do presidente da República.

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Os resultados divulgados ao longo do dia são parciais e refletem os locais em que o pleito já foi encerrado. A totalização oficial cabe à Justiça Eleitoral, enquanto novas seções eleitorais concluem a votação em outros países.