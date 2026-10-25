Repórter diz que Lula está desanimado, e Janja rebate: 'Vai se catar'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante a votação no segundo turno em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a primeira-dama Janja da Silva reagiu com uma resposta direta e descontraída ao comentário de um repórter dirigido a Lula (PT). O presidente e candidato à reeleição compareceu ao colégio eleitoral por volta das 10 horas deste domingo (25/10), na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo.

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A interação ocorreu quando um jornalista dirigiu perguntas ao presidente a respeito do cenário eleitoral. O profissional questionou Lula sobre o empate técnico apontado pelas pesquisas e indagou se ele mantinha a esperança de reverter a desvantagem de 2 milhões de votos. Diante da pergunta, o candidato respondeu de forma direta que “a pesquisa é de ontem”.

Logo após a resposta, o mesmo jornalista fez uma observação sobre a postura do candidato e comentou que o petista parecia estar desanimado. Ao lado de Lula, Janja reagiu na hora ao comentário. “Vai se catar, meu filho”, respondeu.

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A fala da primeira-dama gerou risos imediatos no local. O grupo que acompanhava o presidente durante a atividade eleitoral caiu na risada com a declaração.

O jornalista e o veículo em que ele trabalha não foram identificados.

Mobilização e comitiva em São Bernardo do Campo

O momento da votação foi registrado em vídeo durante a passagem de Lula pelo colégio eleitoral. Ao avaliar a mobilização observada nos dias anteriores ao pleito, o presidente destacou: “o que estou vendo essa semana eu nunca tinha visto”.

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Diversas lideranças políticas e autoridades acompanharam o candidato em sua seção de votação. Além da presença de Janja, integraram a comitiva o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de aliados políticos, entre eles Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Alexandre Padilha (PT).