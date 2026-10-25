Lula vota em São Bernardo do Campo ao lado de Janja, Alckmin e aliados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou neste domingo (25/10) na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo. Ele esteve acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de aliados políticos, entre eles Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Alexandre Padilha (PT).

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Antes de votar, ao sair de casa, Lula conversou com a imprensa e agradeceu aos eleitores pelas manifestações de apoio recebidas durante a campanha. Aos 80 anos, o presidente afirmou que nunca havia presenciado um segundo turno como o atual, apesar de participar da vida política há cinco décadas.

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“Eu estou com 80 anos, participo da vida política há 50, participei das Diretas e, de 1989 pra cá, eu participei de todas as campanhas presidenciais. Eu, sinceramente, nunca vi o que vi nesse segundo turno”, afirmou.

A declaração faz referência às manifestações de apoio recebidas pelo candidato nas últimas semanas, durante a disputa contra Flávio Bolsonaro (PL).

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Após votar, Lula posou para fotos com uma bandeira do Brasil. A previsão é que o presidente retorne à sua residência em São Paulo. A campanha petista deve acompanhar a apuração no Hotel InterContinental, na capital paulista.