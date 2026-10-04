Lula: "Bolsonaristas se preparem, porque nós vamos derrotá-los"

Lula (PT) não negou que ficou surpreso com o resultado do primeiro turno neste domingo (4/10). O presidente da República, que tenta a reeleição, utilizou o primeiro discurso diante dos apoiadores, em São Paulo, para mirar a próxima etapa da disputa e mandou um recado: "Bolsonaristas se preparem, porque nós vamos derrotá-los".

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Até as 22h10 deste domingo (4/10), com 99,84% das urnas apuradas, Lula somava 53.740.456 votos, o que corresponde a 45,12% dos votos válidos. Já o concorrente Flávio Bolsonaro (PL) ficou mais de 2 milhões à frente, com 56.064.245 votos e 47,07% dos votos válidos.





Justamente esse equilíbrio fará os políticos se enfrentarem em um segundo turno que Lula julga como "momento histórico". O pleito que definirá quem será o presidente da República entre 2027 e 2030 será em 25 de outubro, também em um domingo.

E essas três semanas entre o pleito inicial e a eleição final são vistas com bons olhos por Luiz Inácio Lula da Silva. Em busca do quarto mandato da história — além de 2023-2026, ele foi presidente entre 2003 e 2010 —, o petista citou a possibilidade de encarar Flávio em embates diretos no segundo turno, mirou o alto número de abstenções — 33.414.081 pessoas não votaram — e se dirigiu diretamente aos rivais.

"Vamos para a disputa 'tête-à-tête'. Aí nós vamos ver quais são os projetos que o País tem. Uma coisa que eu e o Alckmin vamos fazer um apelo é que nós tivemos 28 milhões de pessoas que não compareceram para votar. Nós vamos fazer um apelo para que as pessoas saibam que nesse momento histórico do Brasil, o voto é necessário para a gente definir o futuro desse país", iniciou.

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"Por isso, nós temos 20 e poucos dias para [o segundo turno]... Nesta segunda-feira, você [se dirigindo a Alckmin], vai ter um dia de folga para conversar com a dona Lu [esposa de Geraldo], eu vou ter um dia de folga para conversar com a dona Janja, e na terça-feira que os bolsonaristas se preparem, porque nós vamos derrotá-los!", concluiu Lula.