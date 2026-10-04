Lula: 'Eu estava convencido que ia ganhar no 1º turno'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou pela primeira vez após o resultado do primeiro turno da eleição presidencial neste domingo (4/10), no qual ele disputará o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL). Os dois disputarão o pleito decisivo em 25 de outubro, último domingo do mês.

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Nesse primeiro turno, Lula recebeu 53.660.471 de votos, o que corresponde a 45,09% dos votos válidos - números atualizados até 21h57 deste domingo (4/10), com 99,74% das urnas apuradas. Já o concorrente Flávio Bolsonaro ficou mais de 2 milhões à frente, pois contou com o apoio de 56.032.142 pessoas e teve 47,09% dos votos válidos.

Já na reta final desses resultados, Lula subiu ao palanque em São Paulo com parceiros políticos e frente aos apoiadores para fazer um longo discurso. Ele iniciou atestando a surpresa com o resultado, atacou o rival Flávio Bolsonaro e, na sequência, deu destaque à sequência da disputa.

"Nós acabamos de ter uma lição da democracia no Brasil com a votação do povo brasileiro. Nós precisamos começar essa entrevista agradecendo aos milhões de brasileiros que foram à urna dar o seu voto para deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e Presidente da República", iniciou o atual presidente.

"O resultado muitas vezes é inesperado, a gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria, eu confesso para vocês que eu estava convencido que ia ganhar as eleições no primeiro turno. Mas eu também já pensei isso outras vezes. Eu lembro que pensei que ia ganhar no primeiro turno quando eu disputei com o [Geraldo] Alckmin [atual vice-presidente], mas não ganhei. Eu lembro que eu pensei que ia ganhar no primeiro turno quando eu disputei com o José Serra, eu também não ganhei", destacou Lula.

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"Mas a gente tem o segundo turno, e o segundo turno é a hora da prova dos noves. É a hora da gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil de hoje, e o Brasil que a gente quer. Então, a partir de amanhã [segunda-feira (5/10)], a gente começa uma nova campanha. Uma campanha apenas entre dois candidatos, a gente vai poder mostrar a diferença entre as propostas que existem para o Brasil", frisou o petista.