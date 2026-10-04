Flávio supera votação de Bolsonaro no 1º turno de 2022

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou, ainda durante a apuração deste domingo (4/10), a votação obtida pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Por volta das 20h21, com 90,25% das urnas contabilizadas, Flávio já somava 51.582.287 votos, o equivalente a 48,03% dos votos válidos.

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No mesmo momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 43,99%, ou 47.246.292 votos. Há quatro anos, Jair Bolsonaro terminou o primeiro turno com 51.072.345 votos, correspondentes a 43,20% dos votos válidos. Em 2022, Lula obteve 57.259.504 milhões de votos no primeiro turno.

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Com a apuração ainda em andamento, Flávio já havia superado em mais de 500 mil votos o desempenho do pai em 2022. A diferença percentual também era superior: 48,03% contra os 43,20% registrados por Jair Bolsonaro naquele primeiro turno.