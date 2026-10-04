Em 2025, Bolsonaro disse que prioridade do PL era o Senado

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante visita a BH, em junho do ano passado, defendeu a necessidade da extrema direita conquistar a maioria dos votos do Senado. Na ocasião, Bolsonaro defendeu que a legenda tivesse apenas um candidato ao Senado, para representar Minas. Nesta eleição, duas vagas estão em disputa. Para ele, esse é o voto mais importante que os mineiros devem dar, pois proporciona “equilíbrio aos poderes”.

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Na disputa deste ano, com mais de 80% da urnas apuradas, o candidato do PL, Domingos Sávio lidera com 24,60% dos votos válidos, seguido por Marília Campos do PT, com 19,36%.





Veja o cenário no país:





Norte

Acre (AC)

Márcio Bittar (PL) eleito.

Amapá (AP)

Rayssa Furlan (Podemos) eleita com 29,61% dos votos válidos*

Lucas Barreto (PSD) eleito com 23,99% dos votos válidos*

*Com 90,70% dos votos apurados

Amazonas (AM)

Em apuração.

Pará (PA)

Em apuração.

Rondônia (RO)

Dr. Fernando Máximo (PL) eleito.

Bruno Scheid (PL) eleito.

Roraima (RR)

Nicoletti (PL) eleito com 22,89% dos votos válidos.

Teresa Surita (MDB) eleita 19,22% dos votos válidos.

*98,16% das urnas apuradas

Tocantins (TO)

Eduardo Gomes (PL) eleito com 27,26% dos votos válidos*.

Alexandre Guimarães (MDB) eleito com 19,15% dos votos válidos*.

*98,81% das urnas apuradas





Nordeste





Alagoas (AL)

Em apuração.

Bahia (BA)

Em apuração.

Ceará (CE)

Em apuração.

Maranhão (MA)

Em apuração.

Paraíba (PB)

João Azevedo (Paraíba) eleito.

Pernambuco (PE)

Em apuração.

Piauí (PI)

Em apuração.

Rio Grande do Norte (RN)

Em apuração.

Sergipe (SE)

Em apuração.

Centro-Oeste

Goiás (GO)

Gustavo Gayer (PL) eleito com 24,75% dos votos válidos*

Gracinha Caiado (União) eleita com 21,61%dos votos válidos*

*Com 94,35% dos votos apurados

Mato Grosso (MT)

Mauro Mendes (União) eleito com 33,33% dos votos válidos*.

Zé Medeiros (PL) eleito com 27,59% dos votos válidos*.

*com 88,89% das urnas apuradas

Mato Grosso do Sul (MS)

Reinaldo Azambuja (PL) eleito com 34,62% dos votos válidos*

Capitão Contar (PL) eleito com 33,41% dos votos válidos*

*84,59% das urnas apuradas

Distrito Federal (DF)

Michelle Bolsonaro (PL) eleita com 28,97% dos votos válidos*

Bia Kicis (PL) eleita com 27,38%*

*93% das urnas apuradas

Sudeste

Espírito Santo (ES)

Renato Casagrande (PSB) eleito com 24,61% dos votos válidos*.

Evair de Melo (Republicanos) eleito cm 24,53% dos votos válidos*.

*com 96,5% dos votos válidos.





Minas Gerais (MG)

Em apuração.

Rio de Janeiro (RJ)

Em apuração.

São Paulo (SP)

Guilherme Derrite (PP) eleito com 30,72% dos votos válidos*.

André do Prado (PL) eleito com 29,38% dos votos válidos*.

*com 88,89% das urnas apuradas





Sul





Paraná (PR)

Felipe Barros (PL) eleito com 27,38 % dos votos válidos*.

Deltan Dallagnol (Novo) eleito com 25,35 % dos votos válidos*.

*90% das urnas apuradas





Rio Grande do Sul (RS)

Sanderson (PL) eleito com 30,05% dos votos válidos*.

Marcel Van Hatten (Novo) eleito com 30,02% dos votos válidos*.

*com 88,86% das urnas apuradas





Santa Catarina (SC)

Carol de Toni (PL) eleita.

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Carlos Bolsonaro (PL) eleito.