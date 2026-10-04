Em 2025, Bolsonaro disse que prioridade do PL era o Senado
Durante visita a BH, ex-presidente deixou claro a necessidade de a extrema direita conquistar a maioria de votos no Senado
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante visita a BH, em junho do ano passado, defendeu a necessidade da extrema direita conquistar a maioria dos votos do Senado. Na ocasião, Bolsonaro defendeu que a legenda tivesse apenas um candidato ao Senado, para representar Minas. Nesta eleição, duas vagas estão em disputa. Para ele, esse é o voto mais importante que os mineiros devem dar, pois proporciona “equilíbrio aos poderes”.
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Na disputa deste ano, com mais de 80% da urnas apuradas, o candidato do PL, Domingos Sávio lidera com 24,60% dos votos válidos, seguido por Marília Campos do PT, com 19,36%.
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Veja o cenário no país:
Norte
- Acre (AC)
Márcio Bittar (PL) eleito.
- Amapá (AP)
Rayssa Furlan (Podemos) eleita com 29,61% dos votos válidos*
Lucas Barreto (PSD) eleito com 23,99% dos votos válidos*
*Com 90,70% dos votos apurados
- Amazonas (AM)
Em apuração.
- Pará (PA)
Em apuração.
- Rondônia (RO)
Dr. Fernando Máximo (PL) eleito.
Bruno Scheid (PL) eleito.
- Roraima (RR)
Nicoletti (PL) eleito com 22,89% dos votos válidos.
Teresa Surita (MDB) eleita 19,22% dos votos válidos.
*98,16% das urnas apuradas
- Tocantins (TO)
Eduardo Gomes (PL) eleito com 27,26% dos votos válidos*.
Alexandre Guimarães (MDB) eleito com 19,15% dos votos válidos*.
*98,81% das urnas apuradas
Nordeste
- Alagoas (AL)
Em apuração.
- Bahia (BA)
Em apuração.
- Ceará (CE)
Em apuração.
- Maranhão (MA)
Em apuração.
- Paraíba (PB)
João Azevedo (Paraíba) eleito.
- Pernambuco (PE)
Em apuração.
- Piauí (PI)
Em apuração.
- Rio Grande do Norte (RN)
Em apuração.
- Sergipe (SE)
Em apuração.
Centro-Oeste
- Goiás (GO)
Gustavo Gayer (PL) eleito com 24,75% dos votos válidos*
Gracinha Caiado (União) eleita com 21,61%dos votos válidos*
*Com 94,35% dos votos apurados
- Mato Grosso (MT)
Mauro Mendes (União) eleito com 33,33% dos votos válidos*.
Zé Medeiros (PL) eleito com 27,59% dos votos válidos*.
*com 88,89% das urnas apuradas
- Mato Grosso do Sul (MS)
Reinaldo Azambuja (PL) eleito com 34,62% dos votos válidos*
Capitão Contar (PL) eleito com 33,41% dos votos válidos*
*84,59% das urnas apuradas
- Distrito Federal (DF)
Michelle Bolsonaro (PL) eleita com 28,97% dos votos válidos*
Bia Kicis (PL) eleita com 27,38%*
*93% das urnas apuradas
Sudeste
- Espírito Santo (ES)
Renato Casagrande (PSB) eleito com 24,61% dos votos válidos*.
Evair de Melo (Republicanos) eleito cm 24,53% dos votos válidos*.
*com 96,5% dos votos válidos.
- Minas Gerais (MG)
Em apuração.
- Rio de Janeiro (RJ)
Em apuração.
- São Paulo (SP)
Guilherme Derrite (PP) eleito com 30,72% dos votos válidos*.
André do Prado (PL) eleito com 29,38% dos votos válidos*.
*com 88,89% das urnas apuradas
Sul
- Paraná (PR)
Felipe Barros (PL) eleito com 27,38 % dos votos válidos*.
Deltan Dallagnol (Novo) eleito com 25,35 % dos votos válidos*.
*90% das urnas apuradas
- Rio Grande do Sul (RS)
Sanderson (PL) eleito com 30,05% dos votos válidos*.
Marcel Van Hatten (Novo) eleito com 30,02% dos votos válidos*.
*com 88,86% das urnas apuradas
- Santa Catarina (SC)
Carol de Toni (PL) eleita.
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Carlos Bolsonaro (PL) eleito.