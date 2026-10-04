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ELEIÇÕES 2026

Em 2025, Bolsonaro disse que prioridade do PL era o Senado

Durante visita a BH, ex-presidente deixou claro a necessidade de a extrema direita conquistar a maioria de votos no Senado

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
04/10/2026 20:07 - atualizado em 04/10/2026 20:20

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Bolsonaro venceu no 1º turno em 2018? Relembre o resultado da eleição
Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil crédito: Divulgação / Platobr Politica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante visita a BH, em junho do ano passado, defendeu a necessidade da extrema direita conquistar a maioria dos votos do Senado. Na ocasião, Bolsonaro defendeu que a legenda tivesse apenas um candidato ao Senado, para representar Minas. Nesta eleição, duas vagas estão em disputa. Para ele, esse é o voto mais importante que os mineiros devem dar, pois proporciona “equilíbrio aos poderes”.

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Na disputa deste ano, com mais de 80% da urnas apuradas, o candidato do PL, Domingos Sávio lidera com 24,60% dos votos válidos, seguido por Marília Campos do PT, com 19,36%. 

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Veja o cenário no país: 


Norte

  • Acre (AC)

Márcio Bittar (PL) eleito.

  • Amapá (AP)

Rayssa Furlan (Podemos) eleita com 29,61% dos votos válidos*
Lucas Barreto (PSD) eleito com 23,99% dos votos válidos*
*Com 90,70% dos votos apurados

  • Amazonas (AM)

Em apuração.

  • Pará (PA)

Em apuração.

  • Rondônia (RO)

Dr. Fernando Máximo (PL) eleito.

Bruno Scheid (PL) eleito.

  • Roraima (RR)

Nicoletti (PL) eleito com 22,89% dos votos válidos.

Teresa Surita (MDB) eleita 19,22% dos votos válidos.

*98,16% das urnas apuradas

  • Tocantins (TO)

Eduardo Gomes (PL) eleito com 27,26% dos votos válidos*.

Alexandre Guimarães (MDB) eleito com 19,15% dos votos válidos*.

*98,81% das urnas apuradas


Nordeste 


  • Alagoas (AL)

Em apuração.

  • Bahia (BA)

Em apuração.

  • Ceará (CE)

Em apuração.

  • Maranhão (MA)

Em apuração.

  • Paraíba (PB)

João Azevedo (Paraíba) eleito.

  • Pernambuco (PE)

Em apuração.

  • Piauí (PI)

Em apuração.

  • Rio Grande do Norte (RN)

Em apuração.

  • Sergipe (SE)

Em apuração.

Centro-Oeste

  • Goiás (GO)

Gustavo Gayer (PL) eleito com 24,75% dos votos válidos*
Gracinha Caiado (União) eleita com 21,61%dos votos válidos*
*Com 94,35% dos votos apurados

  • Mato Grosso (MT)

Mauro Mendes (União) eleito com 33,33% dos votos válidos*.

Zé Medeiros (PL) eleito com 27,59% dos votos válidos*.

*com 88,89% das urnas apuradas

  • Mato Grosso do Sul (MS)

Reinaldo Azambuja (PL) eleito com 34,62% dos votos válidos*

Capitão Contar (PL) eleito com 33,41% dos votos válidos*

*84,59% das urnas apuradas

  • Distrito Federal (DF)

Michelle Bolsonaro (PL) eleita com 28,97% dos votos válidos*

Bia Kicis (PL) eleita com 27,38%*

*93% das urnas apuradas

Sudeste

  • Espírito Santo (ES)

Renato Casagrande (PSB) eleito com 24,61% dos votos válidos*.

Evair de Melo (Republicanos) eleito cm 24,53% dos votos válidos*.

*com 96,5% dos votos válidos.


  • Minas Gerais (MG)

Em apuração.

  • Rio de Janeiro (RJ)

Em apuração.

  • São Paulo (SP)

Guilherme Derrite (PP) eleito com 30,72% dos votos válidos*.

André do Prado (PL) eleito com 29,38% dos votos válidos*.

*com 88,89% das urnas apuradas


Sul 


  • Paraná (PR)

Felipe Barros (PL) eleito com 27,38 % dos votos válidos*.

Deltan Dallagnol (Novo) eleito com 25,35 % dos votos válidos*.

*90% das urnas apuradas


  • Rio Grande do Sul (RS)

Sanderson (PL) eleito com 30,05% dos votos válidos*.

Marcel Van Hatten (Novo) eleito com 30,02% dos votos válidos*.

*com 88,86% das urnas apuradas


  • Santa Catarina (SC)

Carol de Toni (PL) eleita.

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Carlos Bolsonaro (PL) eleito. 

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