Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal
Além da ex-primeira dama, também foi eleita para o Senado a atual deputada federal Bia Kicis (PL), que fez dobradinha com Michelle na disputa
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Com 90% das urnas apuradas, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis foram eleitas senadoras no Distrito Federal
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Michelle, que disputa seu primeiro mandato, foi a primeira colocada com cerca de 29% dos votos. A segunda colocada foi a deputada que obteve cerca de 28%. As duas fizeram dobradinha na campanha.
Em terceiro lugar ficou a atual senadora Leila Barros (PDT), que disputava a reeleição.
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