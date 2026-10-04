Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Com 90% das urnas apuradas, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis foram eleitas senadoras no Distrito Federal

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Michelle, que disputa seu primeiro mandato, foi a primeira colocada com cerca de 29% dos votos. A segunda colocada foi a deputada que obteve cerca de 28%. As duas fizeram dobradinha na campanha.

Em terceiro lugar ficou a atual senadora Leila Barros (PDT), que disputava a reeleição.

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