Eduardo Riedel vence no 1º turno e é reeleito em Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PP) foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o político recebeu 67,35% dos votos válidos em apuração até 18h34 e alcançou a maioria necessária para definir a disputa sem segundo turno.

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Mato Grosso do Sul: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

Eduardo Riedel (PP): 67,35%

Fábio Trad (PT): 23,09%

Delcídio do Amaral (PRD): 1,09%

João Henrique Catan (Novo): 7,47%

Jeferson Bezerra (Agir): 0,07%

Lucien Rezende (PSOL): 0,34%

Economista Renato Gomes (DC): 0,44%

Daniel Lemes (PCO): 0,16%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Oito candidatos disputaram o governo de Mato Grosso do Sul. O estado tinha 2.024.884 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como foi a disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul?

A eleição marcou a tentativa de Riedel de permanecer no cargo por mais quatro anos. Ele chegou à campanha como governador e buscava a reeleição após ter sido eleito em 2022.

Entre os principais nomes da disputa estavam Fábio Trad, que exerceu três mandatos como deputado federal, e Delcídio do Amaral, ex-senador pelo estado. João Henrique Catan, Jeferson Bezerra, Lucien Rezende, Renato Gomes e Daniel Lemes completaram a lista de candidaturas.

Quem é Eduardo Riedel?

Eduardo Correa Riedel nasceu no Rio de Janeiro e tem 57 anos. Formado em Biologia, construiu sua trajetória profissional ligada ao setor produtivo e à representação empresarial antes de ingressar na administração pública.

Em 2022, foi eleito governador de Mato Grosso do Sul. Antes disso, ocupou o cargo de secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica durante a administração de Reinaldo Azambuja.

Em 2026, disputou a reeleição pelo PP.

Próximos passos

Com o resultado definido no primeiro turno, não haverá nova votação para governador em Mato Grosso do Sul em 25 de outubro.

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O novo mandato de Eduardo Riedel terá início em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030.