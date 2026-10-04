Michelle Bolsonaro recorre à Bíblia após hostilidade em local de votação

Michelle Bolsonaro (PL) foi hostilizada neste domingo, 4, no local de votação da deputada Bia Kicis (PL), que também disputa uma cadeira ao Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama ouviu de uma eleitora que “o inferno te espera”. Em resposta, disse “Eu te amo em Cristo” e fez um coração com as mãos. O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais.

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Horas depois, Michelle recorreu à Bíblia para explicar sua reação por meio de uma nota à imprensa. Na publicação, ela afirmou que a resposta às agressões deveria ser o amor e a oração pelos adversários. “Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política”, escreveu.

Leia:

“A Bíblia nos ensina que devemos Amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem.

Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: ‘Eu te amo em Cristo!’ E fazer um gesto de coração pra ela.

Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política.

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Michelle Bolsonaro.”