Michelle Bolsonaro recorre à Bíblia após hostilidade em local de votação
Ex-primeira-dama foi alvo de agressões verbais enquanto acompanhava Bia Kicis e recorreu à Bíblia para defender o respeito entre adversários políticos
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Michelle Bolsonaro (PL) foi hostilizada neste domingo, 4, no local de votação da deputada Bia Kicis (PL), que também disputa uma cadeira ao Senado pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama ouviu de uma eleitora que “o inferno te espera”. Em resposta, disse “Eu te amo em Cristo” e fez um coração com as mãos. O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais.
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Horas depois, Michelle recorreu à Bíblia para explicar sua reação por meio de uma nota à imprensa. Na publicação, ela afirmou que a resposta às agressões deveria ser o amor e a oração pelos adversários. “Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política”, escreveu.
Leia:
“A Bíblia nos ensina que devemos Amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem.
Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: ‘Eu te amo em Cristo!’ E fazer um gesto de coração pra ela.
Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política.
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Michelle Bolsonaro.”