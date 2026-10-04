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ELEIÇÕES 2026

Pavanato supera 2,5 milhões de votos e bate recorde de Eduardo Bolsonaro

Com 72,46% das urnas apuradas em São Paulo, deputado já havia ultrapassado os 1,84 milhão de votos obtidos pelo filho do ex-presidente em 2018

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
04/10/2026 19:32 - atualizado em 04/10/2026 19:34

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Lucas Pavanato visitou a Câmara de Belo Horizonte a convite do vereador Vile (PL) e
Com 72,46% das urnas contabilizadas, ele já havia superado o recorde alcançado por Eduardo Bolsonaro em 2018 crédito: SENADO/REPRODUÇÃO

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) foi eleito neste domingo (4/10) deputado federal por São Paulo e, ainda durante a apuração, ultrapassou a marca de 2,5 milhões de votos. Com 72,46% das urnas contabilizadas, ele já havia superado o recorde alcançado por Eduardo Bolsonaro em 2018.

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Naquele ano, Eduardo foi reeleito deputado federal por São Paulo com 1,84 milhão de votos, a maior votação já registrada até então para o cargo no estado. O resultado entrou para a história também por superar a marca de Enéas Carneiro.

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Em 2002, Enéas havia recebido 1,57 milhão de votos na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados. O desempenho permaneceu como recorde até a eleição de Eduardo Bolsonaro, 16 anos depois.

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