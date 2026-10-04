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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho comemora vitória em Minas: ‘De verdureiro a governador’

"O povo venceu! Minas é do povo!", celebrou

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
04/10/2026 19:25

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O candidato ao governo de Minas, Cleitinho (Republicanos), costuma usar camisas de times em aparições públicas
Cleitinho (Republicanos) crédito: Júnia Garrido/Band Minas

Provável novo governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) comemorou a vitória na noite deste domingo (4/10), antes do encerramento da apuração no estado. Com cerca de metade das urnas apuradas, o Datafolha projetou que ele vencerá no primeiro turno.

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“Minas, muito obrigado! O povo me deu a oportunidade de ser governador de Minas Gerais! De verdureiro a governador. Só Deus e vocês para fazerem isso acontecer”, escreveu, em post no Instagram.

O candidato do Republicanos aparece na liderança no primeiro turno. Patrus Ananias (PT) está na segunda colocação.

“Fizemos uma campanha limpa, sem atacar ninguém e sem gastar um centavo de fundo eleitoral. Percorremos Minas olhando no olho das pessoas e mostrando que é possível fazer política de um jeito diferente”, disse Cleitinho.

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Ele ainda prometeu “governar para todos”, como vinha dizendo durante a campanha, em uma tentativa de se esquivar da polarização que domina o país.

“Obrigado a cada pessoa que acreditou, orou, trabalhou e caminhou ao nosso lado. A responsabilidade é enorme. A gratidão é ainda maior. O povo venceu! Minas é do povo!”, completou.

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Se confirmada a vitória, Cleitinho assume a gestão estadual em 6 de janeiro.

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