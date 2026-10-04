Cleitinho comemora vitória em Minas: ‘De verdureiro a governador’
"O povo venceu! Minas é do povo!", celebrou
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Provável novo governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) comemorou a vitória na noite deste domingo (4/10), antes do encerramento da apuração no estado. Com cerca de metade das urnas apuradas, o Datafolha projetou que ele vencerá no primeiro turno.
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“Minas, muito obrigado! O povo me deu a oportunidade de ser governador de Minas Gerais! De verdureiro a governador. Só Deus e vocês para fazerem isso acontecer”, escreveu, em post no Instagram.
O candidato do Republicanos aparece na liderança no primeiro turno. Patrus Ananias (PT) está na segunda colocação.
“Fizemos uma campanha limpa, sem atacar ninguém e sem gastar um centavo de fundo eleitoral. Percorremos Minas olhando no olho das pessoas e mostrando que é possível fazer política de um jeito diferente”, disse Cleitinho.
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Ele ainda prometeu “governar para todos”, como vinha dizendo durante a campanha, em uma tentativa de se esquivar da polarização que domina o país.
“Obrigado a cada pessoa que acreditou, orou, trabalhou e caminhou ao nosso lado. A responsabilidade é enorme. A gratidão é ainda maior. O povo venceu! Minas é do povo!”, completou.
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Se confirmada a vitória, Cleitinho assume a gestão estadual em 6 de janeiro.