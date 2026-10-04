Datafolha projeta eleição de Cleitinho para o governo de Minas no 1º turno

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

crédito: Amanda Quintiliano/Especial para o EM

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições, de acordo com projeções do instituto Datafolha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com cerca de 45% das urnas aprovadas, o senador tem 53,41% dos votos válidos. O que representa cerca de 2,7 milhões de votos. O vice-governador é o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O segundo colocado é o deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias (PT).