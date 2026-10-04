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Eleições 2026

Datafolha projeta eleição de Cleitinho para o governo de Minas no 1º turno

Senador chegou a desistir da candidatura, mas acabou candidato depois de idas e vindas. Seu vice é o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/10/2026 18:59 - atualizado em 04/10/2026 19:04

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Homem de boné e camisa branca fazendo o gesto de 10 com as mãos
Durante a votação, Cleitinho prometeu que vai "governar para todos" crédito: Amanda Quintiliano/Especial para o EM

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições, de acordo com projeções do instituto Datafolha.

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Com cerca de 45% das urnas aprovadas, o senador tem 53,41% dos votos válidos. O que representa cerca de 2,7 milhões de votos. O vice-governador é o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos).

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O segundo colocado é o deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias (PT). 

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