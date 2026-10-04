Datafolha projeta eleição de Cleitinho para o governo de Minas no 1º turno
Senador chegou a desistir da candidatura, mas acabou candidato depois de idas e vindas. Seu vice é o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão
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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno das eleições, de acordo com projeções do instituto Datafolha.
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Com cerca de 45% das urnas aprovadas, o senador tem 53,41% dos votos válidos. O que representa cerca de 2,7 milhões de votos. O vice-governador é o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos).
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O segundo colocado é o deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias (PT).