Reeleito, Nikolas Ferreira é o deputado mais votado de Minas Gerais

Nikolas Ferreira (PL) foi reeleito neste domingo (4/10) como deputado federal mais votado de Minas Gerais. Embora o pleito esteja apenas com 29,49% das urnas apuradas, o parlamentar de 30 anos já passou da marca de 1 milhão votos e atingiu, com facilidade, o quociente de votos necessário para se eleger.

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Até às 18h38, pouco mais 4,3 milhões de votos tinham sido apurados, e Nikolas Ferreira já havia contabilizado 1.188.122, o que equivale a 30% dos votos válidos.

Na última eleição, foram necessários 210.964 votos para se tornar deputado federal de Minas Gerais, ou seja, o candidato do PL já está garantido para um novo mandato.

Esse número, inclusive, já se aproxima do que o próprio Nikolas Ferreira tinha alcançado há quatro anos. Ele recebeu 1.492.047 votos em 2022 (13,31% dos votos totais), foi o segundo mais votado do Brasil, obviamente liderando em Minas Gerais, e conquistou sete cadeiras para a legenda.

E a tendência é que, até o fim da apuração, ele alcance números ainda maiores. Nikolas é favorito a bater o recorde de Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente Jair e irmão do candidato Flávio (PL) alcançou o maior número de votos da história do Brasil nas eleições para deputado federal com 1,84 milhão de votos em São Paulo.

Perfil de Nikolas Ferreira

Nascido em Belo Horizonte, Nikolas Ferreira completou 30 anos em maio. Fiel da Comunidade Evangélica Graça e Paz, ganhou projeção nas redes com críticas ao que chama de doutrinação ideológica em escolas e universidades.

Foi vereador de BH entre 2021 e 2022 e, aos 26 anos, chegou à Câmara com a maior votação do país e a maior da história de Minas, superando os 520 mil votos de Patrus Ananias em 2002. Presidiu a Comissão de Educação entre 2024 e 2025 e é terceiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

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Coleciona processos e polêmicas com adversários e é considerado o principal nome do PL fora da família Bolsonaro. Embora tenha aparecido bem em pesquisas para o governo de Minas, recusou disputar cargo majoritário em 2026.