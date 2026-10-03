Nikolas exclui Carlos Bolsonaro de cola de apoiados por ele em SC

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou neste sábado (3/10), na rede X, a relação de candidatos apoiados por ele em Santa Catarina sem incluir na cola eleitoral o nome do ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL). Terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos renunciou ao cargo de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado por Santa Catarina.





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Ele e a deputada federal Carol de Toni (PL) concorrem ao Senado na mesma chapa pelo partido, mas apenas a parlamentar aparece na lista de Nikolas. A segunda vaga ficou em branco na imagem publicada.

As divergências entre Carlos e Nikolas envolvem disputas políticas internas no bolsonarismo, cobranças de engajamento digital e divergências públicas na base aliada.

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O deputado mineiro também acumulou atritos com outros filhos do ex-presidente, como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que está morando nos Estados Unidos, e Renan Bolsonaro (PL), que é vereador em Camboriú (SC), gerando um ambiente de cobranças mútuas sobre lealdade política, críticas ao oportunismo político e divisão de estratégias dentro do próprio PL.