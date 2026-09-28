Carlos Bolsonaro dobra aposta contra aliado e reforça alerta na direita

Carlos Bolsonaro, que saiu do Rio de Janeiro para tentar ser senador por Santa Catarina, o estado mais bolsonarista, decidiu ir para o tudo ou nada.

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Nesta reta final, o “gabinete virtual de Carluxo” foi acionado para uma missão: tentar aniquilar Esperidião Amin, do PP, que disputa com ele uma vaga no Senado.

No fim de semana, bolsonaristas resolveram criticar até a senadora Tereza Cristina, a “vice dos sonhos” de Flávio Bolsonaro, que gravou vídeo, como era de se esperar, pedindo votos para Amin. Tereza e Amin são amigos e do mesmo partido, o PP.

A ofensiva do ex-vereador carioca contra um aliado da direita reforça um alerta na turma que não é do clã.

“Eles são os verdadeiros intocáveis. São semideuses. Acham que a única direita que presta são eles. Querem tudo para eles”, comentou com a coluna um aliado de Amin no estado. Não é o único a pensar assim.

A aposta de Amin é a de que os movimentos de Carlos Bolsonaro possam despertar uma “sensação de pertencimento” no eleitorado catarinense, atraindo votos para o ex-governador.

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Nas redes sociais, apoiadores de Amin têm dito que Carlos foi “oportunista” ao se eleger por Santa Catarina. E, assim, abriu espaço para a deputada Benedita da Silva, do PT, vencer no Rio.