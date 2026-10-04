Nikolas vota em BH e mira novo recorde: ‘espero que Minas surpreenda’

“Espero que Minas surpreenda.” É assim que Nikolas Ferreira (PL), candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, descreveu sobre a expectativa dos resultados das eleições neste domingo (4/10). Ele votou pela manhã na Escola Estadual Deputado Álvaro Sales, no Bairro Trevo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

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Antes de chegar à urna, o candidato esperou cerca de 40 minutos na fila. Quando estava próximo de votar, responsáveis pela organização pediram que ele passasse à frente dos demais eleitores.

Uma mulher que aguardava na fila se revoltou com a situação e reclamou do tratamento concedido ao deputado, afirmando que ele deveria esperar como os demais. Nikolas respondeu que a orientação havia partido dos responsáveis pela votação e que, por ele, permaneceria na fila.

O candidato também falou sobre a expectativa de conquistar uma nova votação expressiva. Nas eleições de 2022, Nikolas foi o deputado federal mais votado do país, com quase 1,5 milhão de votos.

“Minas Gerais sabe de tudo aquilo que consigo fazer hoje, de enfrentar o sistema, e é pela voz que eles me deram. Espero que Minas surpreenda. Quem sabe tenha o mineiro mais votado no Brasil. Vai ser legal”, brincou.

Chegada com uma hora de atraso

Nikolas chegou ao local por volta das 9h10, cerca de uma hora depois do horário inicialmente previsto, acompanhado da família. Antes de votar, falou sobre a campanha pela reeleição e a disputa pela Presidência da República.

“Durante 49 dias de campanha dei meu máximo em Minas. Não tenho dúvidas de que foi a campanha mais alegre e mais intensa, em prol principalmente não só da minha campanha, mas da de Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Além da própria candidatura, Nikolas teve participação de destaque na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. O deputado afirmou esperar um desempenho favorável ao candidato do PL no estado. “Minas é o fiel da balança e espero que hoje a gente já saia na frente do Lula aqui”, disse.

Nikolas também afirmou acreditar em uma reviravolta ainda no primeiro turno e citou os eleitores que chegaram ao dia da votação sem uma escolha consolidada. “Não existe candidato do paraíso, mas o Flávio vai tirar a gente do inferno”, declarou.

Durante o período em que permaneceu na fila, apoiadores se aproximaram para tirar fotos com o candidato.

Nikolas critica Lula

Ao comentar o cenário político nacional, Nikolas voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O Brasil inteiro está esperando algo novo. São mais de 18 anos com a mesma pessoa no poder, prometendo as mesmas coisas. Eu entendo, você não precisa gostar do Bolsonaro, direito seu, mas já gostar do Lula, aí já é difícil, porque, no fim das contas, eu não tenho dúvida de que é uma pessoa responsável pelo que está acontecendo no país”, afirmou.

Nikolas acompanhará a apuração na Avenida Úrsula Paulino, no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte. Na reta final da campanha, Nikolas e Flávio Bolsonaro participaram juntos de atos em Minas Gerais. Nessa sexta-feira (2/10), os dois estiveram em Montes Claros, no Norte do estado.

Natural de Belo Horizonte, Nikolas nasceu e cresceu na região da Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital.

Eleições 2026

Neste domingo, 4 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições gerais de 2026. O eleitor fará seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois candidatos diferentes ao Senado, governador e presidente da República.

Em todo o país, estão em disputa 513 vagas para deputado federal, 1.035 para deputado estadual e distrital, 54 para senador e os governos das 27 unidades da Federação, além da Presidência da República.

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Em Minas Gerais, são 53 vagas para deputado federal, 77 para deputado estadual e duas para senador, além das disputas pelos governos estadual e federal. Como duas cadeiras do Senado estão em disputa, cada eleitor deve votar em dois candidatos diferentes para o cargo.