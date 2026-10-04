Eleições 2026: ministra Cármen Lúcia vota em BH e é aplaudida
Ministra ficou 16 minutos na fila e foi cumprimentada pelos eleitores. Ela esteve no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital
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A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), a mineira Cármen Lúcia, votou na manhã deste domingo (4/10) no Colégio Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela chegou à seção eleitoral às 8h04, acompanhada do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga, e do diretor-geral do TRE-MG, Rodolfo Pacheco.
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Cármen Lúcia ficou na fila, no corredor do colégio, durante 16 minutos, sendo muito cumprimentada e aplaudida pelos eleitores diante da 91ª seção da 33ª Zona Eleitoral. Já no pátio da escola, ao chegar, foi aplaudida e atendeu aos pedidos de foto, especialmente selfies.
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Assessores do TRE-MG informaram que a ministra não falaria com a imprensa. Ao sair do colégio, ela disse: "Quem fala hoje, mais tarde, é o presidente do TRE".