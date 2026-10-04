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ATENÇÃO, ELEITORES!

Eleições 2026: veja como votar na urna eletrônica

Neste ano, a urna eletrônica terá uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar

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AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
04/10/2026 08:43 - atualizado em 04/10/2026 08:44

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Eleições 2026: que horas começa e termina a votação do primeiro turno?
Eleitor simula votação em urna eletrônica para o cargo de governador, um dos cinco em disputa nas Eleições 2026 crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

No primeiro turno das eleições 2026, os eleitores irão escolher os candidatos para seis cargos. É importante saber a ordem de votação na urna eletrônica.

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Veja a sequência

  • Deputado federal (4 dígitos)

  • Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)

  • Senador primeira vaga (3 dígitos)

  • Senador segunda vaga (3 dígitos)

  • Governador (2 dígitos)

  • Presidente da República (2 dígitos)

Após digitar cada número e conferir a foto e o nome do candidato, é preciso clicar na tecla verde CONFIRMA

Se houver erro, basta pressionar CORRIGE e refazer o voto daquele cargo.  

Para votar em branco, é preciso clicar na tecla BRANCO e depois em CONFIRMA

Neste ano, a urna eletrônica terá uma barra de progresso, exibida na parte de cima da tela, que vai mostrar para quais cargos o eleitor já votou e para quais ainda deve votar. 

Senado

Nas eleições deste ano, ocorre a renovação de dois terços do Senado, por isso, o eleitor terá que escolher dois candidatos para o cargo. Não é permitido votar duas vezes no mesmo candidato. 

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Se o eleitor digitar apenas o número de legenda (dois dígitos), a urna não permitirá o prosseguimento da votação. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo.

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